الجبهة العربية الفلسطينية: إغلاق حسابات الأسرى البنكية خطوة بإطار (صفقة القرن)

موضحاً أن الاحتلال، يرفع من وتيرة عدوانه ضد شعبنا في القدس والخليل والأغوار وكافة المدن الفلسطينية، بدعم من الإدارة الأمريكية ووزير خارجيتها المتطرف مايك بومبيو، الذي يدعم فرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة من خلال شرعنة الاستيطان، وزيادة تمويل الجماعات التلمودية المتطرفة؛ ليؤكد أن العقلية الإحلالية لا زالت المهيمن على السياسة "الصهيو أمركية".



وأكد سلامة، أن الطريق الذي اختاره الشهداء والأسرى، المعبد بالألالم والتضحيات، لن توقفه قرارات أمريكية أو إسرائيلية بقرصنة الأموال الفلسطينية على عائدات الضرائب أو تجميد حسابات الأسرى في البنوك، فشعبنا لن يقف مكتوف الأيدي، وسيدافع عن حقوقه بكافة السبل المتاحة والمشروعة.



ودعا سلامة إلى ضرورة توحيد كافة الجهود، وإزالة كافة العقبات لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني؛ لمواجهة (صفقة القرن) وإلى ضرورة القيام بحملة إعلامية لفضح الجرائم الإسرائيلية بحق أسرانا، وفضح إجراءات الاحتلال التي تهدف إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني، وحجم المعاناة التي يواجهها القطاع الاقتصادي الفلسطيني، نتيجة للإجراءات والممارسات الإسرائيلية، المنافية لأبسط قواعد القانون الدولي.



رام الله - دنيا الوطناعتبر أحمد سلامة، عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية، ومسؤول ملف الأسرى بها، أن إغلاق حسابات الأسرى في البنوك العاملة في فلسطين، وتجريم فتح وإدارة حسابات بنكية لأسر الأسرى والمحررين والتهديد بمصادرة أموالهم، خطوة سياسية، تأتي ضمن إطار (صفقة القرن) وتهدف إلى تجريم نضالنا الوطني ضد الاحتلال.وأضاف سلامة، أن الاحتلال يستغل الانشغال العالمي بجائحة (كورونا)؛ ليتغول في مسلسل عدوانه الممنهج ضد أسرانا،