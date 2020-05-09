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حميدتي يتهم طرفاً ثالثاً بتأجيج الصراع في السودان

حميدتي يتهم طرفاً ثالثاً بتأجيج الصراع في السودان
رام الله - دنيا الوطن
اتهم القائد الثاني لقوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو "حميدتي"، من أسماهم بـ"الطرف الثالث" في تأجيج الفتنة الطائفية في ولاية جنوب دارفور بين الفلاتة والرزيقات.

وحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، فقد جاءت تصريحات دقلو في اجتماع بوفد القبيلتين، مضيفاً: "هناك جهة إجرامية منظمة ومرتبة، استغلت ضعف الناس وأثارت الفتنة".

وأضاف دقلو: "هذه الجهة، أرادت شغل الدولة، وعرقلة الفترة الانتقالية، وهناك طرف ثالث أجج الصراع بين القبيلتين لأهداف سياسية، والمشكلة تم تأجيجها من خلال إطلاق إشاعات وأكاذيب تتعلق بسرقة طرف لمواشٍ من طرف آخر".

وأشاد المسؤول السوداني، والقائد الثاني لقوات الدعم السريع، بلجنة أمن ولاية جنوب دارفور، وقيامها بما وصفه بـ"العمل الاحترافي".

وأكد دقلو رغبة الدعم السريع في حسم المتفلتين والمتربصين أصحاب الأجندات السياسية والمرتزقة، الذين يعيشون على إشعال الفتن القبلية.

وقال المسؤول العسكري السوداني: إن نشر قوات من الدعم السريع في المنطقة، جاء لحل المشكلة، مضيفاً: "لابد من إنهاء الأزمة، والقبض علي المجرمين ومحاسبتهم بالقانون، كما أننا سنشرع بجمع السلاح من كل الأطراف بالمنطقة".

كما قال والي جنوب دارفور، اللواء ركن هاشم خالد: إن المشاكل القبلية كبلت جهود الولاية في مواجهة جائحة (كورونا).

وتابع بقوله: "إعادة الحق يعمل وفق ثلاث مهام، تتمثل في إحكام سيادة حكم القانون، والقبض علي المتفلتين، وبسط هيبة الدولة".

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