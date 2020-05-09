رغم غزوه 187 دولة.. هذه الدول الـ13 لم يصلها "كورونا" حتى الآن

تعبيرية

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على الرغم من تسجيل 187 دولة حول العالم لحالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، مع تواصل الجهود الدولية للمواجهة والحد من انتشار الفيروس، لتبقى عدد الحالات المشخص إصابتها بالفيروس في ارتفاع متزايد، هناك 13 دولة لم تسجل أي إصابات.



ووفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن هذه الدول التي امتدت إلى كلٍّ من: قارات آسيا وأفريقيا وأوقيانوسا. قدمت "سي إن إن بالعربية" قائمة بهذه الدول.



يذكر أنه وفقًا لأرقام جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الجمعة، سُجّل أكثر من 270 ألف حالة وفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في الوقت الذي تقترب فيه أعداد المصابين من 4 ملايين شخص؛ حيث سجلت الجامعة 3 ملايين و871 ألفًا و718 إصابة في جميع أنحاء العالم.



أما أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، فتجاوزت 75 ألف حالة وفاة، في الوقت الذي وصلت فيه أعداد المصابين في أكبر بؤر الإصابة في العالم نحو مليون و257 ألف حالة إصابة.