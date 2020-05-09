أبو هولي يعلن عن برنامج انطلاق فعاليات احياء الذكرى 72 للنكبة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين ورئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة د. أحمد أبو هولي عن فعاليات احياء الذكرى (72) للنكبة الفلسطينية.



وقال في بيان صحفي صادر عنه اليوم: ان الرئيس محمود عباس اعتمد برنامج فعاليات احياء الذكرى (72) للنكبة بدون فعاليات شعبية حماية وحرصاً على سلامة أبناء شعبنا في مخيمات الوطن والشتات وفي كافة اماكن تواجده في ظل تفشي جائحة (كورونا) العالم.



وتابع قائلاً: لقد اعتادت اللجنة الوطنية العليا لأحياء ذكرى النكبة، احياء ذكرى النكبة بفعاليات جماهيرية، وانشطة سياسية وثقافية وادبية وفنية متعددة ولكن نظراً للحالة الطارئة التي تشهدها البلاد في مواجهة فيروس (كورونا) أُوقفت كافة الفعاليات الوطنية والتجمعات الشعبية والجماهيرية حتى اشعار اخر التزاماً بحالة الطوارئ التي اعلن عنها سيادة الرئيس محمود عباس" وتقيداً بقرارات الحكومة الفلسطينية.



وأوضح أن فعاليات احياء ذكرى النكبة بناء على توجيهات الرئيس ستقتصر هذا العام على الانشطة والفعاليات الرقمية على منصات التواصل الاجتماعي من خلال تدشين أكبر حملة اعلامية على مستوى الوطن والشتات متعددة اللغات وبكافة الأشكال بشكل متميز تحت شعار "سنعود الى فسطين".



ولفت الى أن خطاباً سياسياً متلفز للرئيس سيوجه لأبناء شعبنا في الوطن والشتات في هذه الذكرى الأليمة سيحمل في الوقت ذاته رسائل سياسية للمجتمع الدولي في ظل العدوان الاسرائيلي ضد شعبنا وتنكر حكومة الاحتلال لحقوقه المشروعة وسعيها لضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار الى سيادتها.



وقال: ان الفعاليات الرقمية ستنطلق يوم الخامس عشر من ايار /مايو برفع العلم الفلسطيني والرايات السوداء على اسطح البيوت في كافة امكن تواجد الفلسطينيين، واطلاق صفارات الحداد الساعة 12 وتوقف الحركة لمدة 72 ثانية بعدد سنوات النكبة واطلاق التكبيرات من مآذن المساجد، وقرع اجراس الكنائس .



ولفت الى اطلاق موجة مفتوحة موحدة للإذاعات الفلسطينية وفضائية تلفزيون فلسطين صبيحة يوم الجمعة القادم الذي يصادف يوم النكبة الخامس عشر من ايار للحديث عن النكبة من خلال استضافة الشخصيات الوطنية والاعتبارية وكبار السن وعرض الأفلام الوثائقية والارشيفية لرحلة اللجوء والمعاناة لشعبنا على مدار 72 عاماً من النكبة.



واضاف ان سلسلة من البوسترات والافلام الوثائقية ولقاءات مسجلة مع كبار السن التي تحمل معلومات عن قضية اللاجئين باللغتين العربية والانجليزية سيتم نشرها على مدار اسبوع من 15 ايار الى 22 ايار بالإضافة الى اطلاق حملة على منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بمحاكمة اسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها في العام 1948 ونشر المجازر الاسرائيلية التي يفوق عددها عن 70 مجزرة وراح ضحيتها ما يقارب عن 15 الف شهيد جلّهم من الاطفال والنساء وكبار السن.



وأشار أبو هولي الى ان اللجنة الوطنية العليا سترفع مذكرة الى امين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ، للتذكير بالنكبة الفلسطينية والمأساة التي يعيشها شعبنا على مدار 72 عاماً بالإضافة الى رسائل اخري سيرفعها رئيس المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني سليم الزعنون "ابو الأديب" للاتحادات البرلمانية بما فيها الاتحاد البرلماني العربي والافريقي والأوربي والدولي للتذكير بذكرى النكبة ورسائل اخرى ايضاً ستوجه من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لدول العالم.



ولفت الى ان الفعاليات الرقيمة تهدف الى تذكير العالم بالنكبة الفلسطينية في ظل انشغاله في مواجهة فيروس كورونا والتأكيد على رسالة شعبنا في تمسكه بحقه العادل في العودة الى دياره ورفضه لصفقة القرن الامريكية وفرض السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية والاغوار.



وأكد على ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تسابق الزمن لتكريس احتلالها وسيطرتها على الأرض الفلسطينية عبر مصادرتها وبناء المزيد من المستوطنات ومساعيها لتنفيذ خطة صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، من طرف واحد عبر ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة والاغوار الى سيادتها في تحدي صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ولحل الدولتين مستغلة انشغال العالم في مواجهة فيروس (كورونا) المستجد.



وشدد على ضرورة توحيد الجهود لتجسيد وحدة شعبنا الراسخة في كل اماكن تواجده في هذه الذكرى مقدراً كل المبادرات والأنشطة التي دعت لها العديد من الفعاليات والمؤسسات والهيئات داخل الوطن وخارجه والتي تؤكد بمجموعها على تمسك شعبنا الفلسطيني بحقوقه الوطنية وفي المقدمة منها حقه في العودة طبقا لما ورد في القرار 194 ورفضه للتوطين والوطن البديل.



وطالب المجتمع الدولي وكافة شعوب العالم الوقوف الى جانب شعبنا من اجل احقاق الحق والعدل وارساء دعائم السلام الدائم والعادل وفق قرارات الشرعية الدولية وتمكينه من العودة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.