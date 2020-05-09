دولي

تركيا: بدء سريان حظر التجوال في 24 ولاية

تركيا: بدء سريان حظر التجوال في 24 ولاية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بدأ منتصف ليل الجمعة/ السبت، سريان حظر التجوال ليومين في 24 ولاية تركية، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس (كورونا).

وأشار بيان لوزارة الداخلية، الذي نقلته (الأناضول)، إلى السماح لمن تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، وأصحاب الأمراض المزمنة، بالتجول خارج المنزل الأحد 10 أيار/ مايو، بين الساعة 11:00 و15:00، مع التشديد على مراعاة كافة إجراءات الوقاية من ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

ولفت البيان إلى أن بإمكان المذكورين اصطحاب مرافق لهم، إن استدعت الحاجة إلى ذلك.

كما سمحت الداخلية، لمحلات بيع الزهور بالعمل، يومي السبت والأحد، بمناسبة عيد الأم المصادف 10 أيار/ مايو.

ومن المقرر، أن تغلق المحلات التجارية أبوابها تماماً يومي الحظر، وسيقتصر عمل المطاعم ومحلات الحلويات والأفران على خدمة التوصيل المنزلي.

وستواصل مؤسسات الخدمات العامة الحكومية عملها، مثل المطارات والموانئ والمعابر الحدودية والجمركية، والطرق البرية، ودور العجزة ورعاية المسنين، ومراكز التأهيل والطوارئ، ومراكز إدارة الطوارئ والكوارث "آفاد"، ومكاتب مجموعة "الوفاء للدعم الاجتماعي" والعديد من هيئات الإغاثة الإنسانية.

كما ستواصل شركات الصناعات الطبية وصناعة المعقمات والكمامات، والشركات الاستراتيجية العاملة في مجال الطاقة عملها.

وشدد التعميم على أن المخالفين لحظر التجوال، ستفرض عليهم عقوبة إدارية مالية بموجب المادة 282 من قانون السلامة الصحية العامة، مبيناً أن الإجراءات القضائية اللازمة، ستفعّل وفقاً للمادة 195 من قانون العقوبات، بشأن السلوك الإجرامي.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الجمعة، 135 ألفاً و569 شخصاً في البلاد، توفي منهم 3 آلاف و689، فيما تعافى 86 ألفاً و396، وفق وزارة الصحة.

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