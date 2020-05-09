تونس: مُطالبات حزبية بعدم التورط في العدوان على ليبيا







ودانت الأحزاب الستة، في بيانها، كل محاولة للزج بتونس في لعبة المحاور الإقليمية، مهماً كانت، على حساب أمنها القومي، وعلى حساب أمن واستقرار الشعب الليبي ودماء أبنائه، وطالبت رئيس الجمهورية، بموقف واضح من محاولات تركيا التواجد العسكري سواء بشكل غير مباشر من خلال جلب (المرتزقة) من سوريا أو بشكل مباشر، لما يُشكّله هذا الأمر من خطورة كبيرة على الأمن والسلم الإقليميين.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت 6 أحزاب تونسية، بياناً مشتركاً، بعنوان (لا لتوريط تونس في العدوان على ليبيا) عبروا فيه عن رفضهم المُطلق لأي نشاط تركي على الأراضي التونسية لدعم المليشيات والإرهابيين وتصدير المرتزقة لليبيا.ووقع (التيار الشعبي) و(حزب العمال) و(الحزب الاشتراكي) و(حركة البعث) و(حركة تونس إلى الإمام) و(حزب القطب)، أمس الجمعة، على بيان، أكدوا من خلاله عن رفضهم المطلق لأيّ نشاط تركي على الأراضي التونسية وتصدير المرتزقة لليبيا، وفق ما نقلته (الغد العربي).وحذرت تلك الأحزاب التونسية من مغبة استمرار نهج الغموض الذي تنتهجه السلطات التونسية في كل ما يتعلق بالأنشطة التركية في المنطقة، مطالبين بموقف واضح في رفض الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة.