دولي

مع وصول (كورونا) لذروته.. في المكسيك يقتلون الممرضات خوفاً من العدوى

مع وصول (كورونا) لذروته.. في المكسيك يقتلون الممرضات خوفاً من العدوى
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مسؤولون في المكسيك: إنه تم العثور على ثلاث ممرضات كلهن أخوات قتيلات، وقد ظهرت عليهن علامات تعرضهن للخنق في ولاية كواويلا بشمال المكسيك في جريمة قتل ثلاثية على ما يبدو تأتي عقب سلسلة من الاعتداءات على العاملين في القطاع الصحي في جائحة فيروس (كورونا).

وبحسب (الغد العربي)، قال المسؤولون: إنهم يحققون في جريمة ولكن دوافعها غير واضحة، وواجه العاملون في المجال الصحي اعتداءات متزايدة في المكسيك في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف من العدوى.

ووصف خافيير جيريرو المسؤول الكبير في جهاز الخدمة العامة الرئيسي في ولاية كواويلا قتل الممرضات الثلاث بأنها جريمة قتل متعمد "وقعت في وقت يعد فيه العاملون في المجال الصحي، أهم عنصر لمواجهة الأزمة الصحية".

وقال جيرادو ماركيز النائب العام لولاية كواويلا: إن من المحتمل أن يكون اثنان أو ثلاثة مجرمين، شاركوا في الجريمة، ولكن لم يتم اعتقال أحد، ولم يتضح على الفور متى قتلت الممرضات الثلاث، مضيفاً: لا يوجد حتى الآن دليل يشير إلى أن الجريمة ارتكبت بسبب عملهن في المجال الصحي، مضيفاً: "إنه أمر مؤسف جداً للمجتمع، وأوكد التزام الدولة بضبط الجناة والقصاص منهم".

وتقدر وزارة الصحة المكسيكية، أن انتشار الفيروس، سيصل لذروته هذا الأسبوع، في ثاني أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية.

وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الجمعة، تسجيل 1906 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، و199 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 31522 والوفيات إلي 3160؛ ولكن الحكومة تقول إن العدد الحقيقي للإصابات في البلاد أكبر بكثير، وكذلك عدد الوفيات.

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