شاهد: بوتين يضع إكليلاً من الزهور عند الشعلة الخالدة قرب جدار الكرملين

رام الله - دنيا الوطنوضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إكليل زهور عند الشعلة الخالدة، قرب ضريح الجندي المجهول في الكرملين، بمناسبة الذكرى 75 للنصر في الحرب العالمية الثانية.ولاحقاً توجه بوتين بالتهنئة إلى جميع قدامى المحاربين، والمواطنين الروس، وتعهد بإقامة احتفالات تليق بهذه الذكرى في وقت لاحق، وفق ما نقلته (روسيا اليوم).واضطرت روسيا هذا العام، إلى تأجيل العرض العسكري في الساحة الحمراء، نتيجة الأوضاع الصحية التي تشهدها البلاد في ظل جائحة (كورونا).