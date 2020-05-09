وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل الأربعاء لدعم الحكومة الجديدة

الوزير الأمريكي مايك بومبيو سيزور

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، أن الوزير مايك بومبيو، سيزور إسرائيل؛ للتعبير عن دعمه للحكومة الجديدة، مستأنفا بذلك رحلاته الخارجية، التي علقت بسبب وباء (كوفيد- 19).



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس في بيان نقلته الـ (أ ف ب): إن بومبيو "سيبحث الجهود الأمريكية والإسرائيلية لمكافحة وباء (كورونا) ومسائل الأمن الإقليمي المرتبطة بتأثير إيران الخبيث".



وأضافت: أن "التزام الولايات المتحدة بإسرائيل، لم يكن أقوى مما هو عليه في عهد قيادة الرئيس ترامب".



وخلال زيارته، سيلتقي بومبيو المعروف بدعمه القوي لإسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وشريكه في الائتلاف الحكومي بيني غانتس في القدس في 13 أيار/ مايو، يوم أداء الحكومة الجديدة اليمين.



وتأتي زيارة بومبيو، بينما عبرت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن تأييدها لخطط نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة على الرغم من تحذيرات الفلسطينيين، من أن ذلك سيقتل آفاق اتفاق للسلام على الأمد الطويل.



وبزيارته إلى إسرائيل، سيكون بومبيو واحداً من أوائل كبار المسؤولين في العالم، الذين يستأنفون رحلاتهم مع بدء التخفيف التدريجي لإجراءات العزل، التي فرضت لوقف انتشار فيروس (كورونا) المستجد.



وكانت آخر رحلة قام بها بومبيو إلى الخارج في 23 آذار/ مارس وقادته إلى أفغانستان وقطر.