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دولي

الأمن الهندي يقتل أربعة مسلحين

الأمن الهندي يقتل أربعة مسلحين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تمكن رجال الأمن الهندي، من القضاء على أربعة مسلحين ماويين في غابة بولاية تشاتيسجاره.

ونقلت صحيفة (البوابة) اليوم، عن قائد الشرطة المحلية، جيتندرا شوكلا قوله: "حصلنا على معلومات دقيقة عن الماويين، وقمنا بتشكيل مجموعة للقبض عليهم، وعندما طوقنا قرية باردهوني، فتح الماويون النار، وتم الرد عليهم بالمثل".

وأشار إلى أن الاشتباك، أسفر عن مصرع أربعة مسلحين، رجلان وامرأتان، وأحد العسكريين، ونوه إلى أنه تم العثور على بنادق آلية من طراز كلاشينكوف، بالقرب من المسلحين القتلى.


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