شركة توزيع الكهرباء تُصدر تنويهاً للمواطنين بمحافظة شمال قطاع غزة

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت شركة توزيع الكهرباء، اليوم السبت، تنويهاً للمواطنين في محافظة شمال قطاع غزة، يفيد بوجود عطل طارئ أصاب خط جباليا الإسرائيلي، المغذي للمحافظة.



وقالت الشركة: بعد الفحص تبين بأن العطل من داخل القطاع، وعليه فإن طواقم الشركة، تعمل في هذه الأثناء على إصلاح العطل وإعادة الخط للخدمة بشكل عاجل.



وأضافت: "لذا وجب التنويه لأخذ الاحتياطات اللازمة بالخصوص، حيث إن الأمر طارئ، وخارج عن إرادة الشركة".