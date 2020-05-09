شركة توزيع الكهرباء تُصدر تنويهاً للمواطنين بمحافظة شمال قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت شركة توزيع الكهرباء، اليوم السبت، تنويهاً للمواطنين في محافظة شمال قطاع غزة، يفيد بوجود عطل طارئ أصاب خط جباليا الإسرائيلي، المغذي للمحافظة.
وقالت الشركة: بعد الفحص تبين بأن العطل من داخل القطاع، وعليه فإن طواقم الشركة، تعمل في هذه الأثناء على إصلاح العطل وإعادة الخط للخدمة بشكل عاجل.
وأضافت: "لذا وجب التنويه لأخذ الاحتياطات اللازمة بالخصوص، حيث إن الأمر طارئ، وخارج عن إرادة الشركة".
أصدرت شركة توزيع الكهرباء، اليوم السبت، تنويهاً للمواطنين في محافظة شمال قطاع غزة، يفيد بوجود عطل طارئ أصاب خط جباليا الإسرائيلي، المغذي للمحافظة.
وقالت الشركة: بعد الفحص تبين بأن العطل من داخل القطاع، وعليه فإن طواقم الشركة، تعمل في هذه الأثناء على إصلاح العطل وإعادة الخط للخدمة بشكل عاجل.
وأضافت: "لذا وجب التنويه لأخذ الاحتياطات اللازمة بالخصوص، حيث إن الأمر طارئ، وخارج عن إرادة الشركة".
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