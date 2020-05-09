سبع إصابات بحادث سير بين مركبتين في طولكرم







رام الله - دنيا الوطنأجلت طواقم الإنقاذ في مركز دفاع مدني عتيل بمحافظة طولكرم اليوم السبت، سبع إصابات في حادث سير، تصادم بين مركبتين على طريق دير الغصون بلعا.ووصفت الإصابات بأنها بين المتوسطة والطفيفة، كما عمل طاقم الدفاع المدني على تأمين المكان نتيجة للحادث، وإجلاء الإصابات وتقديم الإسعاف الأولي لهم، لحين وصول مركبات إسعاف الهلال الأحمر، وتسليمهم.