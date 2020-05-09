مرور غزة: حادث سير واحد نتج عنه إصابة خلال 24 ساعة الماضية





وسجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، حادث سير واحد، نتج عنه إصابة طفيفة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.



وأشارت إلى أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



وطالبت المرور قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية، وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها، تعرض حياتك والآخرين للخطر.



وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور بقطاع غزة، صباح اليوم السبت، عن حركة مرورية هادئة نسبياً على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية، تنشط في ساعات المساء، بدءاً من الساعة 5 عصراً.