عاجل

  • تركيا.. بدء سريان حظر التجوال في 24 ولاية

  • تقرير: الاحتلال يسارع في تنفيذ مخططات الضم رغم ردود الأفعال المنددة والمحذرة

عربي

ليبيا: قصف صاروخي عنيف على مطار معيتيقة بطرابلس

ليبيا: قصف صاروخي عنيف على مطار معيتيقة بطرابلس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تتعرض مواقع داخل مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس، منذ صباح اليوم السبت، لقصف عنيف بالمدفعية الصاروخية، فيما تتصاعد أدخنة سوداء فوق المكان.

وأعلنت (روسيا اليوم) أن القصف الصاروخي على (معيتيقة) لا يزال متواصلاً حتى الآن، مشيرة إلى أن القصف طال خطوط المواجهة جنوب طرابلس في باب بن غشير وأبوسليم.

 

ويأتي هذا القصف العنيف بعد أن غارات استهدفت "بوابة في الحدود الادارية" لمدينة الرجبان التي يقاتل ابناؤها في صفوف الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأفادت مصادر محلية بأن قصف الموقع بالطيران المسير، أودى بحياة 5 مقاتلين من الرجبان و4 آخرين من مدينة الزنتان، المنقسمة بين الوفاق وحفتر.

بالمقابل، أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، تحييد 70عنصرا بين قتيل وجريح من قوات حفتر، بعد تنفيذ "سلاح الجو" ست ضربات جوية أمس "داخل قاعدة الوطية الجوية وفي محيطها وطرق الامداد اليها".

أخبار ذات صلة

تونس: مُطالبات حزبية بعدم التورط في العدوان على ليبيا

تونس: مُطالبات حزبية بعدم التورط في العدوان على ليبيا

صحيفة: أمريكا تضغط لسحب قواتها من سيناء وإسرائيل تعارض

صحيفة: أمريكا تضغط لسحب قواتها من سيناء وإسرائيل تعارض

شاهد: مسؤول مصري يكشف خبايا من حكم مبارك بقضايا التوريث وإسرائيل

شاهد: مسؤول مصري يكشف خبايا من حكم مبارك بقضايا التوريث وإسرائيل

323 مليار دولار حجم الخسائر العربية من تفشي فيروس (كورونا)

323 مليار دولار حجم الخسائر العربية من تفشي فيروس (كورونا)

السودان تُمدد حظر التجول في الخرطوم لعشرة أيام بسبب (كورونا)

السودان تُمدد حظر التجول في الخرطوم لعشرة أيام بسبب (كورونا)

أوامر ملكية بتعيين وإعفاء عدد من المسؤولين السعوديين

أوامر ملكية بتعيين وإعفاء عدد من المسؤولين السعوديين

الإفتاء المصرية تكشف حقيقة &#34;صرخة يوم الجمعة&#34;

الإفتاء المصرية تكشف حقيقة "صرخة يوم الجمعة"

جنرال إسرائيلي رفيع يستقيل من الجيش بسبب &#34;حزب الله&#34;

جنرال إسرائيلي رفيع يستقيل من الجيش بسبب "حزب الله"

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

شركة توزيع الكهرباء تُصدر تنويهاً للمواطنين بمحافظة شمال قطاع غزة

شركة توزيع الكهرباء تُصدر تنويهاً للمواطنين بمحافظة شمال قطاع غزة

تقرير: بينيت يغادر وزارة الجيش بعد المصادقة على عدد من المشاريع الاستيطانية الخطيرة

تقرير: بينيت يغادر وزارة الجيش بعد المصادقة على عدد من المشاريع الاستيطانية الخطيرة

سبع إصابات بحادث سير بين مركبتين في طولكرم

سبع إصابات بحادث سير بين مركبتين في طولكرم

مرور غزة: حادث سير واحد نتج عنه إصابة خلال 24 ساعة الماضية

مرور غزة: حادث سير واحد نتج عنه إصابة خلال 24 ساعة الماضية

هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال ترفض استئنافًا ضد حكم الأسير صبري قنديل

هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال ترفض استئنافًا ضد حكم الأسير صبري قنديل

الاقتصاد الوطني تُحيل 15 مخالفاً للنيابة وتتلف 24 طن مواد تالفة خلال أسبوع

الاقتصاد الوطني تُحيل 15 مخالفاً للنيابة وتتلف 24 طن مواد تالفة خلال أسبوع

استهداف موقع للاحتلال بالزجاجات في رام الله ومواجهات في قلقيلية

استهداف موقع للاحتلال بالزجاجات في رام الله ومواجهات في قلقيلية

عريضة إلى الأمم المتحدة: الأسرى لدى الاحتلال أمام خطر كبير

عريضة إلى الأمم المتحدة: الأسرى لدى الاحتلال أمام خطر كبير

منوعات

يسرا تكشف عن موقفها من عملية التحول الجنسي لابنة هشام سليم

يسرا تكشف عن موقفها من عملية التحول الجنسي لابنة هشام سليم

زوج غادة عبدالرازق ينشر صورتها بملابس سوداء وفستان الزفاف.. والأخيرة تُعلق

زوج غادة عبدالرازق ينشر صورتها بملابس سوداء وفستان الزفاف.. والأخيرة تُعلق

ما حقيقة خطوبة قصي خولي ومصممة الأزياء السورية لوسي موسان؟

ما حقيقة خطوبة قصي خولي ومصممة الأزياء السورية لوسي موسان؟

إنجي علي: هذا ما فعله طليقي طارق العريان قبل زواجه من أصالة

إنجي علي: هذا ما فعله طليقي طارق العريان قبل زواجه من أصالة

أول صورة لأبو هشيمة وياسمين صبري بعد شهر العسل

أول صورة لأبو هشيمة وياسمين صبري بعد شهر العسل

طارق حامد ينهال بالضرب على رامز جلال.. ومكافأة غير متوقعة من مرتضى منصور

طارق حامد ينهال بالضرب على رامز جلال.. ومكافأة غير متوقعة من مرتضى منصور

ضجة وغضب بسبب تسريب فيديو للحظات الأخيرة في حياة فنان قدير

ضجة وغضب بسبب تسريب فيديو للحظات الأخيرة في حياة فنان قدير

ممثل سعودي شهير يكشف إصابة 13 فردا من عائلته بكورونا

ممثل سعودي شهير يكشف إصابة 13 فردا من عائلته بكورونا

هل يعرفون المقلب مسبقا.. لماذا يرتدي جميع ضحايا &#34;رامز&#34; بناطيل؟

هل يعرفون المقلب مسبقا.. لماذا يرتدي جميع ضحايا "رامز" بناطيل؟

علاء مبارك يكشف عن المسلسلات التي يُتابعها في رمضان

علاء مبارك يكشف عن المسلسلات التي يُتابعها في رمضان

عربي

ليبيا: قصف صاروخي عنيف على مطار معيتيقة بطرابلس

ليبيا: قصف صاروخي عنيف على مطار معيتيقة بطرابلس

صحيفة: أمريكا تضغط لسحب قواتها من سيناء وإسرائيل تعارض

صحيفة: أمريكا تضغط لسحب قواتها من سيناء وإسرائيل تعارض

شاهد: مسؤول مصري يكشف خبايا من حكم مبارك بقضايا التوريث وإسرائيل

شاهد: مسؤول مصري يكشف خبايا من حكم مبارك بقضايا التوريث وإسرائيل

323 مليار دولار حجم الخسائر العربية من تفشي فيروس (كورونا)

323 مليار دولار حجم الخسائر العربية من تفشي فيروس (كورونا)