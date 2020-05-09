هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال ترفض استئنافًا ضد حكم الأسير صبري قنديل

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع، رفضت الاستئناف المقدم من قبل هيئة الأسرى، ضد الحكم الصادر بحق الأسير صبري قنديل (58 عامًا) من مدينة غزة.

ولفتت الهيئة في بيان لها إلى أنه خلال جلسة النظر بالطلب المقدم من قبل الهيئة، أبقت المحكمة على القرار الذي صدر سابقًا بحق الأسير قنديل بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات، مع تخفيض قيمة الغرامة المالية المفروضة بحقه لـ 75 ألف شيكل.

يذكر، أن الأسير قنديل معتقل منذ عام 2018، وهو أب لستة أبناء.