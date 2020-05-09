شؤون فلسطينية

الجنائية الدولية: التحقيق بشأن فلسطين حيادي ومستقل ولن يتأثر بحملات التشويه

الجنائية الدولية: التحقيق بشأن فلسطين حيادي ومستقل ولن يتأثر بحملات التشويه
المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية (فاتو بنسودا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية (فاتو بنسودا)، "أن حملات التشويه التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي، لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين، التي تتسم بالحيادية والاستقلالية".

وأوضح البيان، الذي نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية، الذي نشرته الجنائية الدولية، عبر حسابها على (تويتر)، يوم أمس، أن المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل، مؤكداً أن الادعاءات التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها، وأنها ستواصل عملها، مستمسكة بنظام روما الأساسي.

وكانت بنسودا، قد طالبت المحكمة الأسبوع الماضي، بأن تحكم بكون فلسطين طرف "دولة" على أراضي القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية.

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