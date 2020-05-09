وزارة الصحة تُحذّر من موجة جديدة لفيروس (كورونا) في فلسطين



ودعت وزيرة الصحة الفلسطينية، المواطنين في كافة المدن الفلسطينية، لضرورة ارتداء الكمامات لمنع الإصابة بفيروس (كورونا).



وسجلت فلسطين بحسب عداد "دنيا الوطن" منذ بداية جائحة (كورونا) (547) حالة إصابة مؤكدة، منها (317) حالة نشطة و(228) حالة متعافية، بينما توفيت حالتان.



وقد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الاثنين، مرسوماً رئاسياً، أعلن فيه حالة الطوارئ من جديد، تبدأ بتاريخ 5 أيار/ مايو الجاري، ولمدة 30 يوماً، لمواجهة استمرار تفشي (كورونا) وبإعلان الرئيس، دخلت الأراضي الفلسطينية شهرها الثالث في حالة الطوارئ.

رام الله - دنيا الوطنحذرت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، من موجة جديدة لفيروس (كورونا) في فلسطين، حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.وأعلنت الكيلة، بتصريحات صحفية، أن الوزارة لم تُسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.