شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تُحذّر من موجة جديدة لفيروس (كورونا) في فلسطين

وزارة الصحة تُحذّر من موجة جديدة لفيروس (كورونا) في فلسطين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، من موجة جديدة لفيروس (كورونا) في فلسطين، حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وأعلنت الكيلة، بتصريحات صحفية، أن الوزارة لم تُسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ودعت وزيرة الصحة الفلسطينية، المواطنين في كافة المدن الفلسطينية، لضرورة ارتداء الكمامات لمنع الإصابة بفيروس (كورونا).

وسجلت فلسطين بحسب عداد "دنيا الوطن" منذ بداية جائحة (كورونا) (547) حالة إصابة مؤكدة، منها (317) حالة نشطة  و(228) حالة متعافية، بينما توفيت حالتان. 

وقد أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الاثنين، مرسوماً رئاسياً، أعلن فيه حالة الطوارئ من جديد، تبدأ بتاريخ 5 أيار/ مايو الجاري، ولمدة 30 يوماً، لمواجهة استمرار تفشي (كورونا) وبإعلان الرئيس، دخلت الأراضي الفلسطينية شهرها الثالث في حالة الطوارئ.

أخبار ذات صلة

مرور غزة: حادث سير واحد نتج عنه إصابة خلال 24 ساعة الماضية

مرور غزة: حادث سير واحد نتج عنه إصابة خلال 24 ساعة الماضية

هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال ترفض استئنافًا ضد حكم الأسير صبري قنديل

هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال ترفض استئنافًا ضد حكم الأسير صبري قنديل

الاقتصاد الوطني تُحيل 15 مخالفاً للنيابة وتتلف 24 طن مواد تالفة خلال أسبوع

الاقتصاد الوطني تُحيل 15 مخالفاً للنيابة وتتلف 24 طن مواد تالفة خلال أسبوع

الجنائية الدولية: التحقيق بشأن فلسطين حيادي ومستقل ولن يتأثر بحملات التشويه

الجنائية الدولية: التحقيق بشأن فلسطين حيادي ومستقل ولن يتأثر بحملات التشويه

(الضمير) تُحذر من انصياع سلطة النقد والبنوك للأوامر العسكرية الإسرائيلية إزاء مخصصات الأسرى

(الضمير) تُحذر من انصياع سلطة النقد والبنوك للأوامر العسكرية الإسرائيلية إزاء مخصصات الأسرى

استهداف موقع للاحتلال بالزجاجات في رام الله ومواجهات في قلقيلية

استهداف موقع للاحتلال بالزجاجات في رام الله ومواجهات في قلقيلية

عريضة إلى الأمم المتحدة: الأسرى لدى الاحتلال أمام خطر كبير

عريضة إلى الأمم المتحدة: الأسرى لدى الاحتلال أمام خطر كبير

الطقس: الأرصاد تحذر من الانخفاض الحاد بدرجات الحرارة ومن شدة سرعة الرياح

الطقس: الأرصاد تحذر من الانخفاض الحاد بدرجات الحرارة ومن شدة سرعة الرياح

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال ترفض استئنافًا ضد حكم الأسير صبري قنديل

هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال ترفض استئنافًا ضد حكم الأسير صبري قنديل

الاقتصاد الوطني تُحيل 15 مخالفاً للنيابة وتتلف 24 طن مواد تالفة خلال أسبوع

الاقتصاد الوطني تُحيل 15 مخالفاً للنيابة وتتلف 24 طن مواد تالفة خلال أسبوع

استهداف موقع للاحتلال بالزجاجات في رام الله ومواجهات في قلقيلية

استهداف موقع للاحتلال بالزجاجات في رام الله ومواجهات في قلقيلية

عريضة إلى الأمم المتحدة: الأسرى لدى الاحتلال أمام خطر كبير

عريضة إلى الأمم المتحدة: الأسرى لدى الاحتلال أمام خطر كبير

الطيراوي: الشهداء والأسرى والجرحى يشكلون شرعة نضالنا الوطني ومشروعية

الطيراوي: الشهداء والأسرى والجرحى يشكلون شرعة نضالنا الوطني ومشروعية

المبادرة الوطنية: الهجوم على مستحقات الأسرى بداية الهجوم على كل فلسطيني

المبادرة الوطنية: الهجوم على مستحقات الأسرى بداية الهجوم على كل فلسطيني

انخفاض جديد على درجات الحرارة وأمطار خفيفة ببعض المناطق

انخفاض جديد على درجات الحرارة وأمطار خفيفة ببعض المناطق

حماس: استهداف مخصصات الأسرى محاولة بائسة للنيل من حقوقهم

حماس: استهداف مخصصات الأسرى محاولة بائسة للنيل من حقوقهم

منوعات

يسرا تكشف عن موقفها من عملية التحول الجنسي لابنة هشام سليم

يسرا تكشف عن موقفها من عملية التحول الجنسي لابنة هشام سليم

زوج غادة عبدالرازق ينشر صورتها بملابس سوداء وفستان الزفاف.. والأخيرة تُعلق

زوج غادة عبدالرازق ينشر صورتها بملابس سوداء وفستان الزفاف.. والأخيرة تُعلق

ما حقيقة خطوبة قصي خولي ومصممة الأزياء السورية لوسي موسان؟

ما حقيقة خطوبة قصي خولي ومصممة الأزياء السورية لوسي موسان؟

إنجي علي: هذا ما فعله طليقي طارق العريان قبل زواجه من أصالة

إنجي علي: هذا ما فعله طليقي طارق العريان قبل زواجه من أصالة

أول صورة لأبو هشيمة وياسمين صبري بعد شهر العسل

أول صورة لأبو هشيمة وياسمين صبري بعد شهر العسل

طارق حامد ينهال بالضرب على رامز جلال.. ومكافأة غير متوقعة من مرتضى منصور

طارق حامد ينهال بالضرب على رامز جلال.. ومكافأة غير متوقعة من مرتضى منصور

ضجة وغضب بسبب تسريب فيديو للحظات الأخيرة في حياة فنان قدير

ضجة وغضب بسبب تسريب فيديو للحظات الأخيرة في حياة فنان قدير

ممثل سعودي شهير يكشف إصابة 13 فردا من عائلته بكورونا

ممثل سعودي شهير يكشف إصابة 13 فردا من عائلته بكورونا

هل يعرفون المقلب مسبقا.. لماذا يرتدي جميع ضحايا &#34;رامز&#34; بناطيل؟

هل يعرفون المقلب مسبقا.. لماذا يرتدي جميع ضحايا "رامز" بناطيل؟

علاء مبارك يكشف عن المسلسلات التي يُتابعها في رمضان

علاء مبارك يكشف عن المسلسلات التي يُتابعها في رمضان

عربي

ليبيا: قصف صاروخي عنيف على مطار معيتيقة بطرابلس

ليبيا: قصف صاروخي عنيف على مطار معيتيقة بطرابلس

صحيفة: أمريكا تضغط لسحب قواتها من سيناء وإسرائيل تعارض

صحيفة: أمريكا تضغط لسحب قواتها من سيناء وإسرائيل تعارض

السودان تُمدد حظر التجول في الخرطوم لعشرة أيام بسبب (كورونا)

السودان تُمدد حظر التجول في الخرطوم لعشرة أيام بسبب (كورونا)

أوامر ملكية بتعيين وإعفاء عدد من المسؤولين السعوديين

أوامر ملكية بتعيين وإعفاء عدد من المسؤولين السعوديين