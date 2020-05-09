شؤون فلسطينية

استهداف موقع للاحتلال بالزجاجات في رام الله ومواجهات في قلقيلية

استهداف موقع للاحتلال بالزجاجات في رام الله ومواجهات في قلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
تمكن شبان من استهداف البرج العسكري الإسرائيلي المقام على أراضي المواطنين في قرية عابود غرب رام الله بالزجاجات الحارقة الليلة الماضية قبل أن يتمكنوا من الانسحاب من المنطقة بسلام.

 وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص داخل القرية وأغلقت مدخلها.

 وفي مدينة قلقيلية اندلعت مواجهات على الحاجز الشمالي أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز تجاه المواطنين في قرية عزون.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس ثلاثة شبان بالقرب من مستوطنة قدوميم إلى الشرق من مدينة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان بأنّ جنود الاحتلال اعتقلوا الشبان الثلاث أثناء تواجدهم بالقرب من مدخل مستوطنة "قدوميم"، المقامة على الطريق بين نابلس وقلقيلية، قبل أن تقتادهم إلى داخل المستوطنة المقامة على أراضي بلدة كفر قدوم.

وتعتبر مستوطنة قدوميم واحدة من المستوطنات التي تتمتع بأهمية لدى الجماعات الاستيطانية كونها تتوسط عدة طرق وتقطع إمكانية التواصل بين المدن الفلسطينية، حيث أقيمت على مئات الدونمات الزراعية في بلدة كفر قدوم.

وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد مفيد خضور 23 عام من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

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