دولي

الأورومتوسطي: حملة التشويه ضد رسام كاريكاتير تهديد لحرية التعبير

الأورومتوسطي: حملة التشويه ضد رسام كاريكاتير تهديد لحرية التعبير
رام الله - دنيا الوطن
أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان مشترك مع الفدرالية الأوروبية للصحفيين (EFJ) واتحاد الصحفيين السويدي اليوم الجمعة، بشدة حملة التشويه على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي التي استهدفت رسام الكاريكاتير "محمود عباس" منذ 21 نيسان/أبريل 2020، بعد نشر رسوم له.  

وأكد البيان أن التحريض على خلفية رسم كاريكاتيري يمثل انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير ويندرج ضمن التحريض وخطاب الكراهية. وقالت المنظمات إن رسام الكاريكاتير من أصل فلسطيني "محمود عباس" مقيم في السويد، وقد نشر في 20 نيسان/أبريل الماضي رسمًا على تويتر يتناول فيه أزمة انخفاض أسعار النفط. ويظهر الرسم شخصًا في لباس عربي خليجي يهرب من برميل نفط متدحرج نحوه.
 
وعقب ذلك تلقى "عباس" الآلاف من التغريدات والتعليقات على الشبكات الاجتماعية، بما في ذلك الإهانات وخطاب الكراهية والتهديدات بالقتل له ولأسرته، فيما وصفه البعض بأنه "إرهابي". كما تمت مشاركة المعلومات الشخصية حول عائلته وموقعه في السويد.
وتم تقديم شكوى إلى الشرطة السويدية وإرسال القضية إلى منصتي (خارطة حريات الاعلام التابعة المركز الاوروبي لحرية الصحافة والاعلام) ومجلس أوروبا.
 
وقال الأمين العام للفدرالية الأوروبية للصحفيين – التي تمثل آلاف الصحفيين في 71 منظمة صحفية في 45 دولة- "ريكاردو جوتيريز" في البيان "نحن نتضامن مع الرسام عباس، لقد روعنا عنف التهديدات والافتراءات ضده، بما يظهر أن رسامي الكاريكاتير أصبحوا هدفًا رئيسيًا للأنظمة الاستبدادية وأنهم بحاجة إلى الحماية ".
 
بدورها قالت رئيسة اتحاد الصحفيين السويديين "أولريكا هيليرت" إن "الهجوم على الرسام عباس غير مقبول ويشكل تهديدًا لحرية الصحافة، ما يتطلب من الشرطة التحقيق في القضية بدقة وبذل قصارى جهدها لضمان سلامته".

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