الطقس: الأرصاد تحذر من الانخفاض الحاد بدرجات الحرارة ومن شدة سرعة الرياح

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، اليوم السبت، ومن شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ساعة، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية، وتنبأت أن يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر مائج.



هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



فيما يكون الجو، يوم غد الأحد، ربيعيا لطيفا نهارا في معظم المناطق، وباردا نسبيا ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



ويكون الجو، الاثنين، معتدلا فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيا في بقية المناطق نهارا، وفي ساعات الليل يكون الجو باردا نسبيا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع آخر درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



والثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية وحارا في بقية المناطق نهارا، وفي ساعات الليل يكون الجو معتدلا فوق معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.