شؤون فلسطينية

الطقس: الأرصاد تحذر من الانخفاض الحاد بدرجات الحرارة ومن شدة سرعة الرياح

الطقس: الأرصاد تحذر من الانخفاض الحاد بدرجات الحرارة ومن شدة سرعة الرياح
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، اليوم السبت، ومن شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ساعة، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية، وتنبأت أن يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار، والبحر مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو، يوم غد الأحد، ربيعيا لطيفا نهارا في معظم المناطق، وباردا نسبيا ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الاثنين، معتدلا فوق المرتفعات الجبلية، وحارا نسبيا في بقية المناطق نهارا، وفي ساعات الليل يكون الجو باردا نسبيا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع آخر درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية وحارا في بقية المناطق نهارا، وفي ساعات الليل يكون الجو معتدلا فوق معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

مرور غزة: حادث سير واحد نتج عنه إصابة خلال 24 ساعة الماضية

مرور غزة: حادث سير واحد نتج عنه إصابة خلال 24 ساعة الماضية

هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال ترفض استئنافًا ضد حكم الأسير صبري قنديل

هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال ترفض استئنافًا ضد حكم الأسير صبري قنديل

الاقتصاد الوطني تُحيل 15 مخالفاً للنيابة وتتلف 24 طن مواد تالفة خلال أسبوع

الاقتصاد الوطني تُحيل 15 مخالفاً للنيابة وتتلف 24 طن مواد تالفة خلال أسبوع

الجنائية الدولية: التحقيق بشأن فلسطين حيادي ومستقل ولن يتأثر بحملات التشويه

الجنائية الدولية: التحقيق بشأن فلسطين حيادي ومستقل ولن يتأثر بحملات التشويه

(الضمير) تُحذر من انصياع سلطة النقد والبنوك للأوامر العسكرية الإسرائيلية إزاء مخصصات الأسرى

(الضمير) تُحذر من انصياع سلطة النقد والبنوك للأوامر العسكرية الإسرائيلية إزاء مخصصات الأسرى

وزارة الصحة تُحذّر من موجة جديدة لفيروس (كورونا) في فلسطين

وزارة الصحة تُحذّر من موجة جديدة لفيروس (كورونا) في فلسطين

استهداف موقع للاحتلال بالزجاجات في رام الله ومواجهات في قلقيلية

استهداف موقع للاحتلال بالزجاجات في رام الله ومواجهات في قلقيلية

عريضة إلى الأمم المتحدة: الأسرى لدى الاحتلال أمام خطر كبير

عريضة إلى الأمم المتحدة: الأسرى لدى الاحتلال أمام خطر كبير

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال ترفض استئنافًا ضد حكم الأسير صبري قنديل

هيئة الأسرى: محكمة الاحتلال ترفض استئنافًا ضد حكم الأسير صبري قنديل

الاقتصاد الوطني تُحيل 15 مخالفاً للنيابة وتتلف 24 طن مواد تالفة خلال أسبوع

الاقتصاد الوطني تُحيل 15 مخالفاً للنيابة وتتلف 24 طن مواد تالفة خلال أسبوع

استهداف موقع للاحتلال بالزجاجات في رام الله ومواجهات في قلقيلية

استهداف موقع للاحتلال بالزجاجات في رام الله ومواجهات في قلقيلية

عريضة إلى الأمم المتحدة: الأسرى لدى الاحتلال أمام خطر كبير

عريضة إلى الأمم المتحدة: الأسرى لدى الاحتلال أمام خطر كبير

الطيراوي: الشهداء والأسرى والجرحى يشكلون شرعة نضالنا الوطني ومشروعية

الطيراوي: الشهداء والأسرى والجرحى يشكلون شرعة نضالنا الوطني ومشروعية

المبادرة الوطنية: الهجوم على مستحقات الأسرى بداية الهجوم على كل فلسطيني

المبادرة الوطنية: الهجوم على مستحقات الأسرى بداية الهجوم على كل فلسطيني

انخفاض جديد على درجات الحرارة وأمطار خفيفة ببعض المناطق

انخفاض جديد على درجات الحرارة وأمطار خفيفة ببعض المناطق

حماس: استهداف مخصصات الأسرى محاولة بائسة للنيل من حقوقهم

حماس: استهداف مخصصات الأسرى محاولة بائسة للنيل من حقوقهم

منوعات

يسرا تكشف عن موقفها من عملية التحول الجنسي لابنة هشام سليم

يسرا تكشف عن موقفها من عملية التحول الجنسي لابنة هشام سليم

زوج غادة عبدالرازق ينشر صورتها بملابس سوداء وفستان الزفاف.. والأخيرة تُعلق

زوج غادة عبدالرازق ينشر صورتها بملابس سوداء وفستان الزفاف.. والأخيرة تُعلق

ما حقيقة خطوبة قصي خولي ومصممة الأزياء السورية لوسي موسان؟

ما حقيقة خطوبة قصي خولي ومصممة الأزياء السورية لوسي موسان؟

إنجي علي: هذا ما فعله طليقي طارق العريان قبل زواجه من أصالة

إنجي علي: هذا ما فعله طليقي طارق العريان قبل زواجه من أصالة

أول صورة لأبو هشيمة وياسمين صبري بعد شهر العسل

أول صورة لأبو هشيمة وياسمين صبري بعد شهر العسل

طارق حامد ينهال بالضرب على رامز جلال.. ومكافأة غير متوقعة من مرتضى منصور

طارق حامد ينهال بالضرب على رامز جلال.. ومكافأة غير متوقعة من مرتضى منصور

ضجة وغضب بسبب تسريب فيديو للحظات الأخيرة في حياة فنان قدير

ضجة وغضب بسبب تسريب فيديو للحظات الأخيرة في حياة فنان قدير

ممثل سعودي شهير يكشف إصابة 13 فردا من عائلته بكورونا

ممثل سعودي شهير يكشف إصابة 13 فردا من عائلته بكورونا

هل يعرفون المقلب مسبقا.. لماذا يرتدي جميع ضحايا &#34;رامز&#34; بناطيل؟

هل يعرفون المقلب مسبقا.. لماذا يرتدي جميع ضحايا "رامز" بناطيل؟

علاء مبارك يكشف عن المسلسلات التي يُتابعها في رمضان

علاء مبارك يكشف عن المسلسلات التي يُتابعها في رمضان

عربي

ليبيا: قصف صاروخي عنيف على مطار معيتيقة بطرابلس

ليبيا: قصف صاروخي عنيف على مطار معيتيقة بطرابلس

صحيفة: أمريكا تضغط لسحب قواتها من سيناء وإسرائيل تعارض

صحيفة: أمريكا تضغط لسحب قواتها من سيناء وإسرائيل تعارض

السودان تُمدد حظر التجول في الخرطوم لعشرة أيام بسبب (كورونا)

السودان تُمدد حظر التجول في الخرطوم لعشرة أيام بسبب (كورونا)

أوامر ملكية بتعيين وإعفاء عدد من المسؤولين السعوديين

أوامر ملكية بتعيين وإعفاء عدد من المسؤولين السعوديين