إصابات فيروس (كورونا) تتخطى الأربعة ملايين والوفيات أكثر من 275 ألف

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء الجمعة، أن الفيروس أودى بحياة 275,123 شخصاً في دول العالم، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، أكثر من 4 مليون حالة مؤكدة، تعافى منهم نحو مليون و 376 ألف مريض.



وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 15 دولة، الجمعة، عن وفاة 64 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 5,728 إصابة جديدة مؤكدة، وذلك في زيادة ملحوظة في الحصيلة اليومية للوفيات والاصابات مقارنة مع حصيلة الخميس التي كانت 49 حالة وفاة، و 4,781 إصابة مؤكدة، في 15 دولة عربية، وفق وكالة (وفا).



وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 212 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الجمعة، اكثر من 84 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 4,697 حالة وفاة، حتى الآن، ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تسجل الجزء الاكبر منهم، حيث أعلنت الجمعة عن 1,371 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات لديها الى 78,299 شخصاً، محافظة بذلك على تصدرها على جميع دول العالم من حيث عدد الوفيات، وكذلك بعدد الاصابات التي بلغت حصيلتها حتى اللحظة نحو مليون و316 ألف شخص، منهم 23,274 إصابة جديدة حتى الآن. والأرقام القادمة من امريكا مرشحة للزيادة في اي لحظة لعامل فرق الوقت بينها والشرق الأوسط.



بريطانيا التي تحتل المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالمياً، بلغت حصيلة الوفيات لديها 31,241 شخصاً، منهم 626 الجمعة، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 211,364 إصابة، منهم 4,649 حالة اكتشفت آخر 24 ساعة.



ايطاليا التي اصبحت تحتل المركز الثالث فسجلت الجمعة، 243 حالة وفاة، من مجموع 30,201 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 1,327 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 217,185 حالة مؤكدة.



ولا تزال اسبانيا تستقر عند المركز الرابع مسجلة حصيلة وفيات بلغت 26,299 شخصاً منهم 229 الجمعة، وبلغ مجموع عدد المصابين لديها 260,117 شخصاً، منهم 3,262 في آخر 24 ساعة.



كما حافظت فرنسا على مركزها الخامس بحصيلة 26,230 وفاة، منهم 243 الجمعة، وحصيلة 176,079 إصابة، منهم 1,288 في آخر 24 ساعة.



البرازيل التي تعاني جراء سرعة تفشي الفيروس في البلاد، وأصبحت تتقدم باستمرار في ترتيبها العالمي لتستقر منذ الخميس عند المركز السادس، بحصيلة وفيات بلغت 9,637 شخصاً، منهم 449 الجمعة، وبلغ اجمالي الإصابات لديها 141,088 حالة مؤكدة، منهم 5,395 في آخر 24 ساعة.



وتأتي بعدها بلجيكا مستقرة في المركز السابع مسجلة حصيلة وفيات بلغت 8,521 حالة، منهم 106 الجمعة، وحصيلة 52,011 إصابة، منهم 591 آخر 24 ساعة.



يليها ألمانيا التي تستقر عند المركز الثامن عالمياً، بحصيلة وفيات بلغت 7,445 شخصاً، منهم 53 الجمعة، وبحصيلة 170,114 إصابة، منهم 684 آخر 24 ساعة.



إيران التي لا تزال تستقر عند المركز التاسع بلغت حصيلة الوفيات لديها 6,541 شخصاً، منهم 55 الجمعة، فيما بلغت حصيلة الاصابات لديها 104,691 إصابة، منهم 1,556 آخر 24 ساعة.



ولا تزال هولندا تستقر عند المركز العاشر عالمياً، بحصيلة وفيات بلغت 5,359 شخصاً، منهم 71 الجمعة، و حصيلة اصابات تبلغ 42,093 إصابة، منهم 319 آخر 24 ساعة.



وتحافظ الصين، وهي بؤرة تفشي الفيروس عالمياً، على مركزها ال11، بحصيلة وفيات 4,633 دون أن تسجل الجمعة، ومنذ ايام عديدة ماضية، اي حالة وفاة، وتبلغ حصيلة الإصابات لديها 82,886 حالة، منهم تسجيل إصابة لشخص واحد فقط في آخر 24 ساعة.



ولا تزال كندا تستقر عند المركز ال12 عالمياً، حيث سجلت الجمعة 159 حالة وفاة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات لديها الى 4,567 شخصا، كما سجلت 1،391 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 66,313 حالة في البلاد.



وأوضحت الإحصاءات أن 11 دول عربية أعلنت الجمعة عن 64 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: مصر، السعودية، الإمارات، السودان، الجزائر، الكويت، المغرب، العراق، اليمن، سلطنة عمان، ولبنان، فيما سجلت 4 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.



فقد سجلت مصر وفاة 21 شخصاً، من مجموع 503 وفيات حتى الآن، وعن تسجيل 495 إصابة جديدة ليصل بذلك عدد المصابين إلى 8,476 حالة.



فيما سجلت السعودية 10 حالات وفاة، من مجموع 229 وفاة في المملكة حتى الان، وعن تسجيل 1,701 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 35,432 شخصاً، وتشهد السعودية منذ اكثر من اسبوعين ماضيين، تسجيل أعداد مصابين تتخطى حاجز الألف كل 24 ساعة.



كما سجلت الإمارات 9 حالات وفاة ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 174 شخصاً، كما سجلت 553 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 16,793 حالة حتى الآن.



وسجلت السودان وفاة 7 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 59 شخصاً، فيما سجلت 181 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,111 حالة حتى الآن.



وسجلت الجزائر وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 488 شخصاً، فيما سجلت 187 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 5,369 حالة حتى الآن.



وسجلت الكويت وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 47 شخصا، كما سجلت 641 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 7,208 حالات حتى الآن.



وسجلت المغرب وفاة 3 أشخاص، من مجموع 186 وفاة في البلاد، كما سجلت 163 إصابة جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 5,711 شخصاً.



العراق من جانبها سجلت وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 104 أشخاص، فيما سجلت 60 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 2,603 حالات حتى الآن.



كما سجلت اليمن، وفاة شخصين، من مجموع 7 وفيات في البلاد، كما سجلت 9 إصابات جديدة ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 34 شخصاً.



سلطنة عمان بدورها سجلت حالة وفاة لشخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 16 شخصاً، كما سجلت 154 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 3,112 حالة حتى الآن.



وكذلك سجلت لبنان حالة وفاة لشخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 26 شخصاً، فيما سجلت 12 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 796 حالة حتى الآن.



وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الجمعة، حالات وفاة، ولكنها سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت قطر، 1,311 إصابة جديدة من مجموع 20,201 إصابة في البلاد حتى الآن، كما سجلت 12 حالة وفاة منذ اكتشاف الفيروس حتى اليوم.



وسجلت البحرين 245 إصابة جديدة من مجموع 4,444 حالة، توفي منهم 8 أشخاص حتى الآن.



وسجلت الأردن 14 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 508 حالات، توفي منهم 9 أشخاص حتى الآن.



واخيرا سجلت سوريا حالتي إصابة جديدتين لشخصين، من مجموع 47 إصابة، توفي منهم 3 أشخاص حتى الآن.