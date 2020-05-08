323 مليار دولار حجم الخسائر العربية من تفشي فيروس (كورونا)



وأكد الطباع، أن الدول العربية سواء تلك المصدرة للنفط أو المستوردة، تأثرت سلبا وطالتها أضرار وخسائر ترافقت مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، تصل نسبتها لنحو 12% من حجم اقتصادها.



وأوضح رئيس الاتحاد، الذي يتخذ من عمان مقرا له، أن التوقعات تشير إلى أن ديون الحكومات العربية سترتفع بمقدار 190 مليار دولار خلال العام الحالي لتصل إلى 1.46 تريليون دولار.



وأشار الطباع إلى وجود احتمالية قد تؤدي لتدهور العجز المالي في المنطقة العربية من 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 10 بالمئة خلال العام الحالي.



وبين أن الشركات بالمنطقة العربية تكبدت خلال الربع الأول من العام الحالي خسـائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، وهو ما يعادل 8 بالمئة من إجمالي ثروة المنطقة.



رام الله - دنيا الوطنقدر رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، خسائر الاقتصاد العربي جراء جائحة كورونا بما يقارب 323 مليار دولار.واستند الطباع بتقديراته، إلى تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي، الذي توقع أيضا حدوث انكماش باقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.3 بالمئة بفعل مكافحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط، وفق وكالة الأنباء الأردنية.