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السودان تُمدد حظر التجول في الخرطوم لعشرة أيام بسبب (كورونا)

السودان تُمدد حظر التجول في الخرطوم لعشرة أيام بسبب (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، تمديد حظر التجول في ولاية الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية اعتبارا من السبت، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا.

وأوضحت اللجنة، أن قرار التمديد جاء بناء على تقييم الأوضاع بالبلاد، وأن اللجنة عكفت على تقييم الوضع الصحي بشكل دقيق في البلاد وتوصلت إلى ضرورة التمديد والتشديد في تنفيذ إجراءات الإغلاق الكامل بولاية الخرطوم، وفق (روسيا اليوم).

وأضاف البيان أن جملة الإصابات حتى الآن ناهزت الـ1000 حالة مؤكدة وأن عدد الوفيات تجاوز الـ50 فيما بلغت حالات الشفاء 100 حالة حتى الآن، مشيرا الى أن غالبية الإصابات انحصرت في الخرطوم ما يحتم الاستمرار في وضع التدابير الاحترازية والتشديد عليها.

كما قررت منع السفر بين العاصمة والولايات وأكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات المعلنة بخصوص مكافحة كورونا.

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