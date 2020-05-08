شؤون فلسطينية

انخفاض جديد على درجات الحرارة وأمطار خفيفة ببعض المناطق

انخفاض جديد على درجات الحرارة وأمطار خفيفة ببعض المناطق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد 2020/05/10: يكون الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً في معظم المناطق، وباردا نسبياً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين 2020/05/11: يكون الجو معتدلاً فوق المرتفعات الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق نهاراً، وفي ساعات الليل يكون الجو باردا نسبياً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ ارتفاع آخر درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2020/05/12: يكون الجو حارا نسبيا فوق المرتفعات الجبلية وحاراً في بقية المناطق نهارا وفي ساعات الليل يكون الجو معتدلا فوق معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع آخر درجات الحرارة لتصبح أعلى  من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خاصة يوم السبت من خطر:

1- الانخفاض الحاد في درجات الحرارة.

2- شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ساعة.

3-  تدني مدى الرؤيا الأفقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 20-14 22-13 25-14 بيت لحم 20-14 22-13 25-14
رام الله والبيرة 19-13 21-12 24-13 طولكرم 22-17 24-15 26-15
نابلس 21-15 23-14 26-15 قلقيلية 22-17 24-15 26-15
جنين 25-16 27-15 30-16 سلفيت 20-14 22-13 25-14
طوباس 25-16 27-15 30-16 روابي 21-15 23-14 26-15
الخليل 19-13 21-12 24-13 غزه 21-18 23-16 25-16
أريحا 28-19 30-18 33-19 خانيونس 21-18 23-16 25-16
الأغوار الشمالية 26-17 28-16 31-17 رفح 22-17 24-15 26-15


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