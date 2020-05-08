عربي

أوامر ملكية بتعيين وإعفاء عدد من المسؤولين السعوديين

أوامر ملكية بتعيين وإعفاء عدد من المسؤولين السعوديين
العاهل السعودي
رام الله - دنيا الوطن
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أوامر ملكية عدة، بإعفاء وتعيين عدد من المسؤولين بينهم رئيس للشؤون الخاصة لولي العهد.

وأصدر الملك سلمان، أمراً بتعيين طراد بن سبأ باهبري رئيسا للشؤون الخاصة لولي العهد بالمرتبة الممتازة، وذلك ضمن أوامر ملكية عدة نشرتها جريدة "أم القرى" الرسمية.

وشملت الأوامر إعفاء المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، من منصبه، وتعيين المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم، خلفاً له بالمرتبة الممتازة.

وكان مجلس الوزراء اللسعودي برئاسة الملك فوض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ـ أومن ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتضمنت الأوامر تعيين الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة، والمهندس فهد بن محمد البليهشي، أميناً لمنطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.

أخبار ذات صلة

الإفتاء المصرية تكشف حقيقة &#34;صرخة يوم الجمعة&#34;

الإفتاء المصرية تكشف حقيقة "صرخة يوم الجمعة"

جنرال إسرائيلي رفيع يستقيل من الجيش بسبب &#34;حزب الله&#34;

جنرال إسرائيلي رفيع يستقيل من الجيش بسبب "حزب الله"

دولة عربية تُطبق الحظر الشامل على مواطنيها بسبب (كورونا)

دولة عربية تُطبق الحظر الشامل على مواطنيها بسبب (كورونا)

ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في سلطنة عُمان إلى 3112

ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في سلطنة عُمان إلى 3112

تسجيل وفاتين و113 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المغرب

تسجيل وفاتين و113 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المغرب

مصادرة عقارات من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

مصادرة عقارات من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

لجنة الطوارئ السودانية توصي بتمديد &#34;إغلاق الخرطوم&#34;

لجنة الطوارئ السودانية توصي بتمديد "إغلاق الخرطوم"

طبيب تعافى من كورونا يوجه تحذيرا &#34;قويا&#34; للمصريين

طبيب تعافى من كورونا يوجه تحذيرا "قويا" للمصريين

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

حزب سياسي يوجه دعوة للبنوك الفلسطينية بشأن تهديدات الاحتلال

حزب سياسي يوجه دعوة للبنوك الفلسطينية بشأن تهديدات الاحتلال

زملط يبحث مع المعارضة البريطانية سلسة خطوات لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية

زملط يبحث مع المعارضة البريطانية سلسة خطوات لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية

&#34;الخارجية&#34;: إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة وتركيا وقطر

"الخارجية": إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة وتركيا وقطر

(حماية) يدعو سلطة النقد لإلزام البنوك بعدم الاستجابة لقرارات الاحتلال

(حماية) يدعو سلطة النقد لإلزام البنوك بعدم الاستجابة لقرارات الاحتلال

إصابة أربعة شبان بالرصاص المعدني بمواجهات أعقبت مسيرة كفر قدوم

إصابة أربعة شبان بالرصاص المعدني بمواجهات أعقبت مسيرة كفر قدوم

وزيرة الصحة: أكثر من نصف المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين تماثلوا للشفاء

وزيرة الصحة: أكثر من نصف المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين تماثلوا للشفاء

بعد الاعتداء على أحد البنوك.. فتح: لا داعي لمهاجمة المصارف وحرقها وإشاعة الفوضى

بعد الاعتداء على أحد البنوك.. فتح: لا داعي لمهاجمة المصارف وحرقها وإشاعة الفوضى

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تستنكر إغلاق عدد من البنوك لحسابات الأسرى وحرمانهم من مستحقاتهم

"المقاومة الشعبية" تستنكر إغلاق عدد من البنوك لحسابات الأسرى وحرمانهم من مستحقاتهم

منوعات

ضجة وغضب بسبب تسريب فيديو للحظات الأخيرة في حياة فنان قدير

ضجة وغضب بسبب تسريب فيديو للحظات الأخيرة في حياة فنان قدير

ممثل سعودي شهير يكشف إصابة 13 فردا من عائلته بكورونا

ممثل سعودي شهير يكشف إصابة 13 فردا من عائلته بكورونا

هل يعرفون المقلب مسبقا.. لماذا يرتدي جميع ضحايا &#34;رامز&#34; بناطيل؟

هل يعرفون المقلب مسبقا.. لماذا يرتدي جميع ضحايا "رامز" بناطيل؟

علاء مبارك يكشف عن المسلسلات التي يُتابعها في رمضان

علاء مبارك يكشف عن المسلسلات التي يُتابعها في رمضان

إعلامية سعودية تُبلّغ الشرطة عن صديقاتها وتعلق: &#34;لست آسفة&#34;

إعلامية سعودية تُبلّغ الشرطة عن صديقاتها وتعلق: "لست آسفة"

مادونا تُعلن إصابتها بفيروس كورونا

مادونا تُعلن إصابتها بفيروس كورونا

صالح الراشد: البنات يحبوني وأقبل أن تكون مديرتي امرأة

صالح الراشد: البنات يحبوني وأقبل أن تكون مديرتي امرأة

من هو هيثم زنيتا الزوج رقم 12 في حياة غادة عبد الرازق؟

من هو هيثم زنيتا الزوج رقم 12 في حياة غادة عبد الرازق؟

تبدلت ملامحه.. شاهد ردة فعل حسن شاكوش بعد ظهور رامز جلال

تبدلت ملامحه.. شاهد ردة فعل حسن شاكوش بعد ظهور رامز جلال

هيفاء وهبي بإطلالة رمضانية لأول مرة

هيفاء وهبي بإطلالة رمضانية لأول مرة

عربي

ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في سلطنة عُمان إلى 3112

ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في سلطنة عُمان إلى 3112

تسجيل وفاتين و113 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المغرب

تسجيل وفاتين و113 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المغرب

مصادرة عقارات من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

مصادرة عقارات من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

لجنة الطوارئ السودانية توصي بتمديد &#34;إغلاق الخرطوم&#34;

لجنة الطوارئ السودانية توصي بتمديد "إغلاق الخرطوم"