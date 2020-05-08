اشتية: الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراءات بخصوص حسابات الأسرى

وأشار اشتية، إلى أن ذلك تم بعد اتصالات أجراها على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد، متابعاً: "اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأزمة ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام".



وتابع اشتية: "اللجنة مكونة من سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية، وعلى ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحد من جميع الاطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء".



وأكد اشتية، أن عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد، وأن مجلس الوزراء سيناقش الأمر هذا الأسبوع.



وتابع: "نرفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء ولن نخضع لها وسنوجد حلولا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية".



رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، تفاصيل اتصالاته مع البنوك بشأن إجراءاتها المتعلقة بتجميد حسابات الأسرى، مشيراً إلى أنه تم التوصل لاتفاق مع البنوك بهذا الشأن.وقال اشتية، في تصريح له عبر "فيسبوك"، إن الاتفاق يقضي بتجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها.