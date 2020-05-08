شؤون فلسطينية

المكتب الحركي لنقابة المهن الهندسية يوجه عدة مطالب لحكومة اشتية بشأن رواتب الموظفين بغزة

المكتب الحركي لنقابة المهن الهندسية يوجه عدة مطالب لحكومة اشتية بشأن رواتب الموظفين بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالب المكتب الحركي المركزي لنقابة المهن الهندسية المساعدة، رئيس الحكومة محمد اشتية بالعمل على تنفيذ قراره الذي أعلن عنه لوسائل الاعلام بمؤتمر صحفي رسمي  بإلغاء التقاعد المالي الإجباري حسب توجيهات الرئيس محمود عباس.

وأوضح المكتب، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، أن السلطة فرضت التقاعد المالي على عدد كبير من موظفيها بالمحافظات الجنوبية منذ عام 2017.

وأضافت: "ما تم تحويله من رواتب للبنوك يؤكد أن التقاعد المالي ما زال سارياً ولم يوقف وكذلك استمرار الخصومات على رواتب الموظفين".

وأكد المكتب الحركي للمهن الهندسية أن الأثر الذي تركه التقاعد المالي حمل آثاراً كارثية على عشرات الآف من الموظفين الذين طالهم التقاعد المالي في ظل الأزمات والحصار الذي يعاني منه قطاع غزة  وهو جريمة بكل ما تعنيه الكلمة.

كما طالب المكتب الحركي للمهن الهندسية بضرورة عدم التميز ومساوة رواتب موظفي السلطة بالمحافظات الجنوبية الذين يتلقون رواتب بقيمة 75% مقارنه بزملائهم بالمحافظات الشمالية الذين يتلقون راتب كامل بقيمة 100%.والعمل الجاد من أجل إعادة صرف كافة مستحقات الموظفين بالمحافظات الجنوبية منذ بداية شهر مارس 2017 والتي لا تسقط بالتقادم.

وتابع: "نطالب توحيد نسبة صرف الرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين من أبناء المحافظات الجنوبية إسوة بباقي الموظفين في كل محافظات الوطن الواحد. .

وتابع: "كما نطالب جدولة وصرف كامل المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية إبتداء من شهر مارس 2017 بالإضافة لراتب شهر مارس 2018 الذي لم يتم صرفه لجميع الموظفين في المحافظات الجنوبية.

وشدد المكتب على ضرورة إحتساب المستحقات والاستحقاقات الوظيفية المالية والإدارية الخاصة بموظفي المحافظات الجنوبية المدنيين حسب قانون الخدمة المدنية وبأثر رجعي من تاريخ توقيفها مع إعادة الحكومة لحصتها  وحصة الموظف في صندوق هيئة التأمين والمعاشات ورفع أية قرارات تحول دون حصول الموظفين على حقوقهم من ترقيات وعلاوات وعدم تسكين لعدد كبير من الموظفين على الهيكليات أو عدم تنفيذ قرارات تسكينهم على الهيكليات منذ الانقلاب ومنهم من كان ينتظر قبل الانقلاب وعدم تسوية أوضاعهم لدى ديوان الموظفين و وزارة المالية.  

وشدد المكتب الحركي على ضرورة إعادة اصدار فيشة الراتب التي تصدر من ديوان الموظفين و وزارة المالية للموظفين كي يكونوا على معرفة بما يحصل من تغيرات على أوضاعهم الوظيفية وأن ليس من حق أحد حجب إصدار فيشة الراتب.

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