(فتح) تُصدر بياناً بشأن رسالة الأمين العام للجبهة الشعبية

أصدرت مفوضية العلاقات الوطنية في حركة فتح، اليوم الجمعة، تصريحاً صحفياً، نشرته وكالة (وفا) الرسمية، حول رسالة الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، جاء فيه:



في ضوء ما تتناوله بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول رسالة أحمد سعادات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للرئيس محمود عباس وحركة فتح، فإننا نود التأكيد على ورود واستلام هذه الرسالة، وقد رحبت اللجنة المركزية لحركة فتح بذلك في بيان رسمي.



ليس من ادبيات وأخلاقيات العمل الوطني والحركة نشر أو تعميم المراسلات الداخلية بين فصائل العمل الوطني، وعليه فإننا ندعو كافة وسائل الإعلام لعدم نشر أي أخبار أو معلومات يتم تداولها حول الموضوع إلا من المصادر الرسمية لحركة فتح والجبهة الشعبية.



نؤكد أن الاتصالات بين الحركة والجبهة الشعبية متواصلة وعلى أعلى المستويات وبأجواء إيجابية ومسؤولية عالية للتصدي للتحديات الوطنية الكبرى التي تتهدد القضية الوطنية، وان مسار الحوار سيتواصل ويتعزز بإشراف ورئاسة الرئيس محمود عباس القائد العام لحركة فتح شخصيا".





رام الله - دنيا الوطن