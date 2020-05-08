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الإفتاء المصرية تكشف حقيقة "صرخة يوم الجمعة"

الإفتاء المصرية تكشف حقيقة "صرخة يوم الجمعة"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت دارة الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، من المنشورات التي جرى تداولها لتخويف الناس من منتصف شهر رمضان لهذا العام وإطلاقهم لـ "صرخة يوم الجمعة". 

ووصفت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، ما تدعيه هذه المنشورات بأنه "صرخة يوم الجمعة"، بالخرافة، متابعةً: "انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي عن بداية رمضان في يوم الجمعة وأن 15 رمضان سيوافق يوم جمعة، وبعض المنشورات ورد بها حديث يستغله البعض لتخويف الناس من اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر رمضان هذا العام، حيث أطلقوا عليه "صرخة يوم الجمعة". 

وأضافت: "يستشهدون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، (في الخامس عشر من شهر رمضان ليلة الجمعة ستكون فزعة –نفخة-، توقظ النائم، وتفزع اليقظان، وتخرج النساء من مخدعهن، وفى هذا اليوم سيكون هناك الكثير من الزلازل). 

وأكدت الإفتاء أن "هذا الكلام غير صحيح، ولم يثبت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"، متابعةً: "ذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات هذا الحديث بلفظ: (يكون في رمضان هدة توقظ النائم وَتقعد القائم، وتخرج العواتق من خدورها...)، ثم قال: "هذا حديث موضوع –مكذوب- على رسول الله صلى الله عليه وسلم". وأشارت إلى قول العقيلي في كتابه "الضعفاء الكبير": "ليس لهذا الحديث أصل عن ثقَة ولا من وجه ثابت".

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