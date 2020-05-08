عربي

دولة عربية تُطبق الحظر الشامل على مواطنيها بسبب (كورونا)

دولة عربية تُطبق الحظر الشامل على مواطنيها بسبب (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الجمعة تطبيق حظر شامل في البلاد ابتداء من الساعة 4 عصرا يوم الأحد 10 أيار/مايو وحتى 30 مايو، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.

أعلن ذلك الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، موضحاً أن القرار جاء بناء على توجيه السلطات الصحية في البلاد، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال المؤتمر الصحفي المزمع اليوم، وفق (روسيا اليوم). 

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تأكيد إصابة 641 حالة جديدة، وتسجيل 85 حالة شفاء، و 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الحالات 7208 حالة.

أخبار ذات صلة

جنرال إسرائيلي رفيع يستقيل من الجيش بسبب &#34;حزب الله&#34;

جنرال إسرائيلي رفيع يستقيل من الجيش بسبب "حزب الله"

ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في سلطنة عُمان إلى 3112

ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في سلطنة عُمان إلى 3112

تسجيل وفاتين و113 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المغرب

تسجيل وفاتين و113 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المغرب

مصادرة عقارات من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

مصادرة عقارات من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

لجنة الطوارئ السودانية توصي بتمديد &#34;إغلاق الخرطوم&#34;

لجنة الطوارئ السودانية توصي بتمديد "إغلاق الخرطوم"

طبيب تعافى من كورونا يوجه تحذيرا &#34;قويا&#34; للمصريين

طبيب تعافى من كورونا يوجه تحذيرا "قويا" للمصريين

شاهد: أردني يلغي رحلة عودته من كندا بعد إصابته بكورونا

شاهد: أردني يلغي رحلة عودته من كندا بعد إصابته بكورونا

شاهد: الكاظمي يتسلم مهامه كرئيس للحكومة العراقية بشكل رسمي

شاهد: الكاظمي يتسلم مهامه كرئيس للحكومة العراقية بشكل رسمي

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

زملط يبحث مع المعارضة البريطانية سلسة خطوات لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية

زملط يبحث مع المعارضة البريطانية سلسة خطوات لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية

(حماية) يدعو سلطة النقد لإلزام البنوك بعدم الاستجابة لقرارات الاحتلال

(حماية) يدعو سلطة النقد لإلزام البنوك بعدم الاستجابة لقرارات الاحتلال

إصابة أربعة شبان بالرصاص المعدني بمواجهات أعقبت مسيرة كفر قدوم

إصابة أربعة شبان بالرصاص المعدني بمواجهات أعقبت مسيرة كفر قدوم

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تستنكر إغلاق عدد من البنوك لحسابات الأسرى وحرمانهم من مستحقاتهم

"المقاومة الشعبية" تستنكر إغلاق عدد من البنوك لحسابات الأسرى وحرمانهم من مستحقاتهم

&#34;الديمقراطية&#34;: نتائج أعمال التنفيذية خيبت آمال شعبنا ولا ترتقي للحد الأدنى المطلوب للمواجهة

"الديمقراطية": نتائج أعمال التنفيذية خيبت آمال شعبنا ولا ترتقي للحد الأدنى المطلوب للمواجهة

الخضري: إسرائيل وأمريكا تنفذان (صفقة القرن) مستغلين انشغال العالم بجائحة (كورونا)

الخضري: إسرائيل وأمريكا تنفذان (صفقة القرن) مستغلين انشغال العالم بجائحة (كورونا)

تدهور الوضع الصحي لطفل بطولكرم بعد تعرضه للضرب من قبل جنود الاحتلال

تدهور الوضع الصحي لطفل بطولكرم بعد تعرضه للضرب من قبل جنود الاحتلال

حماس: تصريحات فريدمان استمرار لمنطق تزييف الحقائق وتماهى مع رؤية &#34;اليمين الصهيوني&#34;

حماس: تصريحات فريدمان استمرار لمنطق تزييف الحقائق وتماهى مع رؤية "اليمين الصهيوني"

منوعات

ضجة وغضب بسبب تسريب فيديو للحظات الأخيرة في حياة فنان قدير

ضجة وغضب بسبب تسريب فيديو للحظات الأخيرة في حياة فنان قدير

ممثل سعودي شهير يكشف إصابة 13 فردا من عائلته بكورونا

ممثل سعودي شهير يكشف إصابة 13 فردا من عائلته بكورونا

هل يعرفون المقلب مسبقا.. لماذا يرتدي جميع ضحايا &#34;رامز&#34; بناطيل؟

هل يعرفون المقلب مسبقا.. لماذا يرتدي جميع ضحايا "رامز" بناطيل؟

علاء مبارك يكشف عن المسلسلات التي يُتابعها في رمضان

علاء مبارك يكشف عن المسلسلات التي يُتابعها في رمضان

إعلامية سعودية تُبلّغ الشرطة عن صديقاتها وتعلق: &#34;لست آسفة&#34;

إعلامية سعودية تُبلّغ الشرطة عن صديقاتها وتعلق: "لست آسفة"

مادونا تُعلن إصابتها بفيروس كورونا

مادونا تُعلن إصابتها بفيروس كورونا

صالح الراشد: البنات يحبوني وأقبل أن تكون مديرتي امرأة

صالح الراشد: البنات يحبوني وأقبل أن تكون مديرتي امرأة

من هو هيثم زنيتا الزوج رقم 12 في حياة غادة عبد الرازق؟

من هو هيثم زنيتا الزوج رقم 12 في حياة غادة عبد الرازق؟

تبدلت ملامحه.. شاهد ردة فعل حسن شاكوش بعد ظهور رامز جلال

تبدلت ملامحه.. شاهد ردة فعل حسن شاكوش بعد ظهور رامز جلال

هيفاء وهبي بإطلالة رمضانية لأول مرة

هيفاء وهبي بإطلالة رمضانية لأول مرة

عربي

ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في سلطنة عُمان إلى 3112

ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في سلطنة عُمان إلى 3112

تسجيل وفاتين و113 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المغرب

تسجيل وفاتين و113 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المغرب

مصادرة عقارات من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

مصادرة عقارات من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

لجنة الطوارئ السودانية توصي بتمديد &#34;إغلاق الخرطوم&#34;

لجنة الطوارئ السودانية توصي بتمديد "إغلاق الخرطوم"