دولة عربية تُطبق الحظر الشامل على مواطنيها بسبب (كورونا)

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تأكيد إصابة 641 حالة جديدة، وتسجيل 85 حالة شفاء، و 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الحالات 7208 حالة.





رام الله - دنيا الوطنقرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم الجمعة تطبيق حظر شامل في البلاد ابتداء من الساعة 4 عصرا يوم الأحد 10 أيار/مايو وحتى 30 مايو، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.أعلن ذلك الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، موضحاً أن القرار جاء بناء على توجيه السلطات الصحية في البلاد، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال المؤتمر الصحفي المزمع اليوم، وفق (روسيا اليوم).