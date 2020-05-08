دولي

ترامب يتراجع: لا أعتقد أن الصين تسبب بتفشي فيروس (كورونا) عمداً

ترامب يتراجع: لا أعتقد أن الصين تسبب بتفشي فيروس (كورونا) عمداً
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الصين مجدداً المسؤولية عن الوقوف وراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مرجحاً هذه المرة أن بكين تسببت في الجائحة دون تعمد.

وقال ترامب، وفق (فوكس نيوز)، إن سبب انتشار الفيروس التاجي إلى خارج حدود الصين قد يعود إلى عدم كفاءة المسؤولين المحليين، قائلا: "فعلوا شيئا مروعا لكنني لا أعتقد بأنهم فعلوا ذلك عمدا".

وأضاف: "لم يعرفوا على الأرجح كيفية إبلاغ المجتمع الدولي بذلك، وكان بودنا الوصول ومساعدتهم لكنهم لم يريدوا منا أن نصل".

وأقر ترامب بأن الولايات المتحدة تمر بمرحلة صعبة جدا في العلاقات مع الصين، مؤكدا أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن كيفية إدارة التعاون التجاري بين الدولتين وخاصة بشأن صفقة تجارية محتملة بينهما.

كما شن ترامب هجوما جديدا على منظمة الصحة العالمية، مشددا على أنها "تخدم كدمية لبكين على الرغم من أن الولايات المتحدة تدفع لها مبالغ أكبر سنويا".

وتابع: "كما هو معروف، ندفع لهم 500 مليون دولار تقريبا سنويا، وسأصدر إعلانا بهذا الشأن قريبا".

وسبق أن أعلن ترامب أنه رأى أدلة تثبت أن "كوفيد-19" ينحدر من مختبر صيني، واتهم منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بالانحياز لبكين.

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