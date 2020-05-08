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  • المكتب الحركي للتمريض: قرار اشتية إلغاء التقاعد المالي بغزة "حبر على ورق"

  • المكتب الحركي للتمريض: نطالب اشتية بتنفيذ وعوده بمساواة موظفي الوطن

شؤون فلسطينية

المكتب الحركي للتمريض: قرار اشتية إلغاء التقاعد المالي بغزة "حبر على ورق"

المكتب الحركي للتمريض: قرار اشتية إلغاء التقاعد المالي بغزة "حبر على ورق"
محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المكتب الحركي المركزي للتمريض في المحافظات الجنوبية، الجمعة، بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بشأن التقاعد المالي، جاء فيه: 

يتقدم المكتب الحركي المركزي للتمريض بالتحيه والتقدير لكافة كوادر التمريض والقباله العاملين في مختلف القطاعات الصحيه والذين يواصلون الليل بالنهار ليحموا شعبهم من هذه الجائحه المدمره، والذين كما عهدناهم لا يتوانون في تقديم خدماتهم الإنسانية لشعبنا الصامد في احلك واقسى الظروف.

ان المكتب الحركي المركزي للتمريض يتابع عن كثب ما يدور وما يطرأ حول قضايا الموظفين العموميين في المحافظات الجنوبيه وخاصه الممرضين وزملائهم العاملين بوزارة الصحه ، ويتابع بقلق قضية التقاعد المالي الذي تم الغاؤه بقرار في منتصف مارس وبقي حبر على ورق ولم يتم تنفيذه.

- اننا ننظر بعين الريبه والشك لما يحدث من عدم تطبيق قرارت القياده التي نسمع عنها ولا نراها تنفذ، ولهذا فاننا نحمل مجلس الوزراء مسؤولية الوضع السيء نفسيا واقتصاديا الذي يعيشه الممرضون من تبعات استمرار الاجراءات القاسيه بحق موظفي غزه.

نعيد ونذكر ونؤكد بان حقوقنا مقدسه وهي ليست منه من احد ولن تسقط مع مرور الزمن واننا لن ننساها ولن نتقاعس عن المطالبه بها كما لن نتوانى في الدفاع عن اي حق من حقوق التمريض، فحقوقهم واجب مقدس نحمله على رؤوسنا .

وفي الختام فاننا نطالب الاخ رئيس الوزراء بتنفيذ وعوده بمساواة موظفي الوطن في كافة الحقوق على النحو التالي:

١- وقف التقاعد المالي فورا ودفع حصة الموظف لهيئة التامين والمعاشات باثر رجعي.

٢- مساواة الصرف للموظفين في المحافظات الجنوبية كما المحافظات الشمالية.

٣- صرف بدل العلاوات التي تم خصمها سابقا ليصبح الراتب ١٠٠٪؜ .

٤- صرف المستحقات المخصومه من الراتب بأثر رجعي من مارس ٢٠١٧ حتى تاريخه وكذلك صرف شهر مارس ٢٠١٨ .

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