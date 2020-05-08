حزب سياسي يوجه دعوة للبنوك الفلسطينية بشأن تهديدات الاحتلال

وجهت جبهة النضال الشعبي، اليوم الجمعة، دعوة للبنوك الفلسطينية، تطالبهم فيها بعدم الرضوخ لتهديدات الاحتلال.





وأكدت الجبهة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، رفضها لكافة اجراءات الاحتلال التعسفيه ضد شعبنا، داعية كافة البنوك لعدم الرضوخ لتهديدات الاحتلال والالتزام بالموقف الوطني الفلسطيني.





وقالت الجبهة أن استهداف الاسرى والأسرى المحررين هو استهداف للنضال الوطني الفلسطيني، مؤكدة أن قضية الأسرى ورواتبهم تعتبر أولوية وطنية لا يمكن المساس بها.





وتابعت الجبهة: "الأسرى عنوان المشروع الوطني التحرري، وسنبقى الأوفياء لقضيتهم"، داعيةً البنوك التي رضخت للتهديدات إلى التراجع عن قراراتها.



رام الله - دنيا الوطن