"الخارجية": إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة وتركيا وقطر





وأكدوا وفق التقرير اليومي لوزارة الخارجية بشان فيروس (كورونا) المستجد، أن هذه المناشدة هي (مناشدة الاخ لأخيه بأن تبذلوا كل الجهود مع الاطراف المعنية لفتح المطارات لاستقبال طائرات الاجلاء للطلبة الفلسطينيين وفتح المعابر حتى يتمكن الطلبة من العودة الى وطنهم وذويهم سواء في قطاع غزة او الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.).





وفي هذا الإطار تؤكد الوزارة أن وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي يتابع شخصياً وعلى مدار الساعة قضية العالقين وحقهم في العودة إلى أرض الوطن، ويجري جميع الاتصالات اللازمة مع نظرائه في دول الجوار ويتواصل معهم سواء عبر الرسائل الرسمية أو الاتصالات المباشرة للوصول الى حل لهذه المشكلة وتأمين عودتهم.





وأضافت "الخارجية": أن فريق العمل المصغر في الوزارة ولجان الأزمة في السفارات يتابعون بشكل متواصل الأوضاع الصحية والمعيشية للعالقين من الطلبة أو المواطنين، وفي ذلك اسمتعت الفرق إلى عديد المناشدات وتابعت مئات الاتصالات والرسائل عبر هواتف الطوارئ والبريد الالكتروني للوزارة وشبكات التواصل الاجتماعي من المواطنين العالقين في عديد الدول.





وتؤكد الوزارة أنها تتعامل بمنتهى الجدية والإخلاص والاحترام مع هذه المناشدات وتتابعها حالة بحالة حتى لو أخذت وقت فريق العمل المصغر الكامل، وتعتبر أن جهودها المبذولة لحل مشكلة العالقين أو الوقوف عند احتياجاتهم الصحية والمعيشية جزءاً لا يتجزأ من مسؤولياتها ووفاءً بالتزاماتها المهنية والوطنية والإنسانية تجاه أبناء شعبنا في الشتات.





وقالت الوزارة إنها تتابع أوضاع جميع العالقين الفلسطينيين، سواء الحالات الفردية او الجماعية كما هو الحال بالنسبة للعالقين في مصر والأردن وتركيا والجزائر والامارات وغيرها، وتتعامل مع كل حالة باهتمام كبير كحالة إنسانية ووطنية وبمسؤولية عالية.





وكما يعلم الجميع فإن دولة فلسطين لا تملك السيادة على مطارات الدول الشقيقة المجاورة، مما يجعل حل قضية العالقين يعتمد بالأساس على استعداد وتعاون هذه الدول معنا في معالجة جميع الحالات العالقة، وفق تقرير الخارجية.





وأكدت أنها تعمل على مدار الساعة وتبذل 100% من طاقاتها في هذا المجال، وتأمل من جميع العالقين وذويهم ان يتحلوا بالصبر والتحمل بنسبة 100% أيضاً.



ووفق التقرير اليومي، فقد أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية أنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة في صفوف الجالية ليصبح عدد الإصابات في صفوفها إلى 717اصابة، وأكد أنه تم شفاء تسع حالات ليصبح عدد حالات الشفاء 211 ، وفقا لما يتوفر لنا من معلومات حتى الان.





هذا وأكد الفريق أيضا أن مركز الجالية يشرف على توزيع 300 طرد غذائي و500 وجبة إفطار جاهزة يومياً.



وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، أنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في أوساط الجالية، الأولى لطبيب فلسطيني يعمل في مدينة مرسين، الذي أصيب اثناء تأديته لواجبه المهني والإنساني المشرف إلى جانب زملائه الأتراك في معالجة مصابي (كورونا)، والثانية لمواطنة في مدينة "تيكيرداغ"، وبذلك يرتفع عدد المصابين حتى الان إلى 15 اصابة تعافي منها 13، ولم يتبق إلا هاتين الحالتين الجديدتين وهم يتلقون العلاج اللازم، وحالتهما مستقرة، أما باقي أفراد الجالية الفلسطينية أو اللاجئين الفلسطينيين في تركيا أو العالقين أو الطلاب، فهم جميعا بخير.





وقالت "الخارجية": إنه لا يزال جهد السفارة متواصلاً بالتنسيق مع القنصلية العامة في اسطنبول والجالية لتقديم المساعدات العينية والمادية والسكن للمحتاجين بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية بقدر ما تسمح به الامكانيات.





وتم مؤخراً توزيع سبع سلال غذائية على عائلات مستوره وطلاب في مدينة أنقرة. تم وبالتنسيق مع صندوق التضامن الفلسطيني في تركيا والذي تم تأسيسه مؤخرا بالتنسيق مع السفارة تقديم ما يقارب من 300 من السلال الغذائية لعائلات فلسطينية في مدن تركية مختلفة ( قيصري، مرسين، كيليس، بولو، غازي عنتاب)، وتأمين الحليب والدواء لأربعة أسر فلسطينية، إلى جانب تقديم مساعدات مالية لعدد 30 حالة وأسرة ، بالإضافة الى توزيع كمامات وقفازات للطلبة في انقره بعدد 500 من خلال اتحاد طلبة فلسطين.





وبالرغم من هذه المساعدات التي جرى تقديمها وسيستمر تقديمها لكن مطالبات الناس لا تنتهي ولا تتوقف وليس لها حدود، بين من يطلبون مساعدات مالية وبين من يطلبون تغطية إيجارات منازلهم، وتحاول السفارة مساعدة من ترى حقيقة احتياجه من خلال جالياتنا ورجال أعمالنا ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في الساحة التركية ومن خلال صندوق التضامن الفلسطيني.





وبالتنسيق مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين / فرع تركيا يتم متابعة أوضاع طلبتنا في تركيا وتقديم المساعدات اللازمة لهم بأنواعها المختلفة، والهم الأكبر لكافة الطلبة هو كيفية عودتهم لأرض الوطن حيث يستمر ضغطهم وضغط أهاليهم علينا لإنجاز ذلك، وقد أصدروا مناشدة يوم أمس للرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني طالبوهما بفتح المطارات والمعابر والجسور لعودتهم الى أرض وطنهم.





وتستمر عملية حصر المواطنين العالقين والطلاب الراغبين بالعودة الى الوطن حيث وصل العدد الى حوالي 2100 مواطن وطالب من قطاع غزة والضفة الغربية، حوالي 700 منهم من مواطنينا من قطاع غزة، وحوالي 1400 من مواطنينا من الضفة الغربية. حيث لم يبق في تركيا سوى مواطنينا من بين كل الدول العربية التي أجلت رعاياها واخرهم الاردن ولبنان.



وقام سفير دولة فلسطين لدى فنزويلا بزيارة الطلاب الفلسطينيين المقيمين في مساكن المدرسة الامريكية اللاتينية للطب، للاطلاع على اوضاعهم واحتياجاتهم، وتم تسليمهم سلال غذائية متنوعة، قدمها مشكورا المركز الاسلامي في العاصمة كراكاس، وذلك لإعانتهم على اكمال ما تبقى من شهر رمضان المبارك، حيث ان هؤلاء الطلاب اسوة بباقي طلاب الجامعة يخضعون لحجر صحي شديد، وذلك لضمان اجراءات السلامة على جميع من يقيمون في مساكن الطلاب.





كما وتتابع السفارة شؤون الطلاب الباقين واحتياجاتهم وهي على تواصل دائم معهم جميعا ومع ابناء الجالية الفلسطينية في فنزويلا، وتطمئن بعدم وجود اية اصابة في صفوفهم.



وتطمئن سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية باكستان الاسلامية على صحة وسلامة الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين، وانه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوفهم، وإنها تتواصل بشكل مباشر معهم للاطمئنان على صحتهم وتلبية اي احتياج يطلبونه وفقاً لإمكانياتها.



وتطمئن سفارة دولة فلسطين الكاريبي على عدم وجود اية اصابة في صفوف ابناء الجالية المقيمين في دول حوض الكاريبي المختلفة، وإنها على تواصل مع رؤساء الجاليات ورؤساء الوزراء في تلك الدول لضمان اعلى تنسيق لتلبية احتياجات المواطنين وضمان صحتهم.



وتؤكد بعثة دولة فلسطين لدى ايرلندا ان الجالية والطلبة بخير وصحة جيدة، وتتواصل معهم باستمرار من خلال رئيس الجالية ولجنة الطوارئ الطبية للاطمئنان عليهم والاطلاع على احتياجاتهم وتلبيتها وفقا للإمكانيات المتاحة، وتتابع ايضا عدد من ابناء الجالية والعالقين الراغبين في العودة الى ارض الوطن عندما تتوفر الفرصة لذلك.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، بارتفاع عدد الاصابات بفيروس (كورونا) بأوساط الجالية الى 80 حالة بالمجمل، منها حالتين تحت العلاج في المستشفى، 61 حالة نشطة تحت الحجر الصحي واوضاعهم مستقرة، 17 الحالة تعافت من المرض وغادرت الحجر الصحي، ليبقى عدد الحالات التي لازالت مصابة 63 حالة. تواصل خلية الازمة في السفارة متابعتها لشؤون العالقين في قطر والراغبين في العودة الى الوطن والبعض منهم الى لبنان، حيث تتواصل مع سفارتي الاردن ولبنان لهذا الغرض.





وتتواصل خلية الازمة مع السلطات القطرية لتسهيل عودة عدد من الفلسطينيين العالقين خارج قطر واللذين يسعون للعودة الى مقر اقامتهم مع عائلاتهم في قطر.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي متابعتها لأوضاع الجالية وتتواصل معها باستمرار للاطمئنان على صحتها وسلامتها، وتتابع انشطتها الخيرية والتضامنية، وتؤكد انها لم يتم تسجيل اية اصابة جديدة في صفوفها ليبقى عدد الإصابات ست حالات تعافى منها حالة واحدة.



وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى سلطنة عمان متابعة اوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند احتياجاتهم وتلبيتها وفقا لإمكانياتها، كما تتابع اوضاع العالقين سواء الراغبين في العودة الى ارض الوطن، او الراغبين بالعودة الى سلطنة عمان للانضمام الى عائلاتهم وذويهم.





وأسفرت الجهود التي قامت بها السفارة مع الجهات العمانية المسؤولة، عن عودة الطالبة الفلسطينية هويدا السالم الى اسرتها في مسقط، وذلك على الطائرة العمانية التي اجلت الطلبة العمانيين مساء أمس الخميس من القاهرة وقد شكر السفير المسؤولين في السلطنة على هذه اللفتة الكريمة التي ادخلت السرور والفرحة الى اسرتها. يذكر ان الطالبة تدرس الطب بجامعة القاهرة في سنتها السادسة.



وتطمئن سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية اثيوبيا الفدرالية الديمقراطية ان جميع افراد طاقم السفارة واعضاء الجالية المتواجدين حاليا وعددهم 20 جميعا بخير وصحة جيدة، وتستمر السفارة بالتواصل مع أعضاء الجالية والاطمئنان عليهم، وتقديم المساعدة للمعسرين منهم، من خلال تقديم مساعدات سواء مالية او عينية، اذ تم توزيع مبالغ مالية من موازنة السفارة لثلاث عائلات. كما وقامت بترتيب إقامة لأحد العالقين من قطاع غزة مما يزيد عن 45 يوماً.





وقد تم ترتيب اقامة له عند احد أعضاء الجالية الى حين تأمين مغادرته اثيوبيا، كما وأن احد أعضاء الجالية الفلسطينية من المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية، يعاني مرضا رئويا مزمناً وبحاجة للسفر عاجلاً، حيث تتابع سفارتنا​ مع سفارة الاردن ومصر لتأمين سفره على اول طائرة متوجهه للأردن او مصر .



و​تتابع سفارة دولة فلسطين في جمهورية جنوب افريقيا باهتمام أمور الجالية الفلسطينية، حيث تعمل على التواصل معهم باستمرار للاطمئنان على أوضاعهم الصحية والمعيشية وحافظت السفارة على استمرار عمل القسم القنصلي رغم الحجر والاغلاق الذي فرض على جنوب أفريقيا ابتداء من تاريخ 26 آذار/مارس ولغاية الان من خلال تقديم الخدمات القنصلية اليومية والطارئة والتي لم تكن كبيرة نظرا لمحدودية عدد الجالية.





كما قدمت السفارة مساعدات مالية لثلاث طلاب فلسطينيين في مدينة كيب تاون. كما وتم المتابعة مع حالتين اضافيتين ترغبان بالعودة فورا الي قطاع غزة، إضافة إلى المجموعة المسجلة سابقا للعودة الي الوطن والبالغ عددهم ٢١ شخصا. كما ولا يوجد حالات إصابة سواء من طاقم السفارة او من الجالية الفلسطينية.





من الجدير ذكره ان جمهورية جنوب افريقيا قد خففت قليلا من إجراءات الحجر ابتداء من الاول من أيار/مايو وذلك من المستوى الخامس الي المستوى الرابع.



وختمت "الخارجية" تقريرها: أن سفارة دولة فلسطين وطاقمها في موزمبيق هم جميعهم بخير ولا توجد إصابات بينهم ولازالوا على رأس عملهم، ووفقا لحالة الطوارئ فقد تم إبلاغ الجهات الرسمية بأرقام هواتفنا المباشرة، حيث قلصت اوقات العمل.





وتقوم السفارة بالتواصل مع جميع الجاليات العربية وخاصة الاردنية، اما بالنسبة للوضع العام فقد تم تمديد حالة الطوارئ من الدرجة الثالثة لمدة ثلاثين يوماً.



رام الله - دنيا الوطنناشد الاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع تركيا وباسم جموع الطلبة الفلسطينيين بالأمس العاهل الأردني، عبد الله الثاني بن الحسين، كما وجه الاتحاد مناشدة أخرى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، شرح فيهما معاناة الطلبة الفلسطينيين العالقين في ظل انتشار وباء (كورونا) والظروف الصعبة التي يواجهونها والسلطة الوطنية الفلسطينية بسبب وجود الاحتلال وقلة الامكانيات، وحاجتهم الماسة في العودة الى أرض الوطن والالتحاق بذويهم وأسرهم خاصة في شهر رمضان المبارك.