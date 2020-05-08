(حماية) يدعو سلطة النقد لإلزام البنوك بعدم الاستجابة لقرارات الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن
استنكر مركز (حماية) لحقوق الإنسان قيام بنك القاهرة – عمان، إغلاق حسابات الأسرى المحررين لدى البنك، وإجبارهم على نقل حساباتهم البنكية لبنوك ومصارف أخرى.

ووفقا للإفادات التى  حصل عليها المركز، فقد أقدم بنك القاهرة – عمان يوم الثلاثاء الخامس من آيار/ مايو 2020 بسحب بطاقات الصرافة لمجموعة من الأسرى المحررين دون سابق إشعار.

وأفاد عدد من الأسرى وفق (حماية)، بأن تلك البنوك تواصلت معهم وطالبتهم بإغلاق حساباتهم لديها وسحب أرصدتهم من تلك البنوك وإلا سيتم  حجزها وعدم التعامل معهم مستقبلاً، وذلك امتثالاً للأمر العسكري الإسرائيلي الذي صدر عن قائد قوات الجيش الإسرائيلي، والذي من خلاله طالب البنك بإغلاق تلك الحسابات وإلا سيتم محاكمة البنك بدعمه للإرهاب.

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