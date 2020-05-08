إصابة أربعة شبان بالرصاص المعدني بمواجهات أعقبت مسيرة كفر قدوم









رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من (16 عاماً)، والتي انطلقت في إطار التنديد بنية حكومة الاحتلال ضم أراض في الضف الغربية لإسرائيل.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد شتيوي: أن أعداداً كبيرة من جنود الاحتلال اقتحموا البلدة من اتجاهات عدة وأطلقوا وابلاً كثيفاً من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، مما أدى إلى وقوع أربع إصابات بجروح طفيفة والعشرات بالاختناق، وعولجت جميع الإصابات ميدانيا في مركز إسعاف القرية.وأشار شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا عدداً من المنازل وأطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين المتواجدين على أسطح المنازل بهدف ثنيهم عن مراقبة كمائن الجنود دون وقوع اصابات بالرصاص الحي او اعتقالات.وبالرغم من درجة الحرارة المرتفعة في الجمعة الثالثة من شهر رمضان خرج المئات من الشبان في مواجهة جنود الاحتلال وتصدوا لهم وتمكنوا من احراق عشرات الاطارات قرب مستعمرة قدوميم المقامة على اراضي القرية.