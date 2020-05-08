وزيرة الصحة: أكثر من نصف المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين تماثلوا للشفاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، أن أكثر من نصف المصابين بمرض "كوفيد 19"، فيروس (كورونا) تماثلوا للشفاء بعد تسجيل 37 حالة شفاء جديدة، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأضافت في بيان صحفي، اليوم الجمعة، نشرته الوزارة عبر حسابها على (فيسبوك): أن 22 حالة شفاء جديدة سُجلت في ضواحي القدس، وسبع حالات في محافظة رام الله والبيرة وست حالات في محافظة الخليل، وحالتان في قطاع غزة.



وأشارت وزيرة الصحة إلى ارتفاع حصيلة المتعافين في فلسطين إلى 282، ما يعني أن نسبة المتعافين من المرض تمثل 51.5% من مجمل الإصابات البالغ عددها 547 إصابة.



وأكدت أن الحالة الصحية لجميع الحالات الموجودة في مراكز العزل والعلاج مستقرة، حيث لا توجد اي حالة في غرف العناية المكثفة.



وتابعت د. الكيلة أن عدد الحالات النشطة أي التي لا تزال مصابة يبلغ 261، بينها 158 في محافظة القدس، و97 في باقي المحافظات الشمالية، و6 حالات في قطاع غزة.



وقالت وزيرة الصحة إنه سيتم تسليم فندق الكرمل يوم غدٍ، حيث ستنقل الحالة الوحيدة المتبقيه فيه إلى فندق الجراند بارك.