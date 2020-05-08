"المقاومة الشعبية" تستنكر إغلاق عدد من البنوك لحسابات الأسرى وحرمانهم من مستحقاتهم

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت حركة المقاومة الشعبية إغلاق عدد من البنوك لحسابات الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من مستحقاتهم.



وطالبت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، كافة مؤسسات وجمعيات المهتمين بشؤون الأسري للضغط على إدارة البنوك لإعادة فتح حسابات الأسرى .



ودعت الحركة في بيانها سلطة النقد باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه السياسات اللامسؤولة.