تدهور الوضع الصحي لطفل بطولكرم بعد تعرضه للضرب من قبل جنود الاحتلال

تعرض طفل فلسطيني من قرية فرعون في طولكرم، لاعتداء وحشي من قبل جنود الاحتلال، أدى ذلك لإصابته بنزيف حاد إثر، أجبر من خلاله الطواقم الطبية في مستشفى الشهيد ثابت ثابت على إزالة طحاله.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت صباح أمس الخميس الرصاص على مجموعة من العمال قرب بوابة فرعون بجانب معبر الطيبة مما تسبب بحالة من الهلع، وأدت لسقوط الطفل أمير زياد الشيخ يوسف (16 عاماً)، على الأرض وملاحقته من جنود الاحتلال الذين أبرحوه ضرباً، مما أدى إلى خلع كتفه ونزيف داخلي تسبب بإزالة طحاله، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وذكرت عائلة يوسف أن نجلها يرقد في العناية المكثفة في المستشفى حتى اللحظة، وهو في حالة سيئة جدا، محملة الاحتلال المسؤولية عن هذه الجريمة.



رام الله - دنيا الوطن