ارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) في سلطنة عُمان إلى 3112

أعلنت سلطنة عمان اليوم الجمعة، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية.



وأفادت وزارة الصحة في السلطنة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس الفتاك، ارتفع إلى 3112، منذ أن تفشى في البلاد.



ومن بين الإصابات الجديدة، 42 حالة لعمانيين، و112 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح إجمالي الحالات المسجلة في السلطنة 3112 حالة، والوفيات 15.



وأكدت الوزارة أن 1025 حالة قد تماثلت للشفاء.













رام الله - دنيا الوطن