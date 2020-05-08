إسبانيا: تسجيل 229 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)



















رام الله - دنيا الوطنأعلنت إسبانيا اليوم الجمعة، تسجيل 229 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة الماضية.ووفق وزارة الصحة الإسبانية، فإن عدد الوفيات ارتفع إلى 26299 منذ أن تفشي الفيروس الفتاك في البلاد.كما سجلت إسبانيا 1410 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 222.857.