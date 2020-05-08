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تسجيل وفاتين و113 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المغرب

تسجيل وفاتين و113 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المغرب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن 
أعلنت المغرب اليوم الجمعة، تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، "كوفيد -19" خلال 24 ساعة الماضية.

ووفق وزارة الصحة والمغربية، فإن حالتي الوفاة رفعتا إجمالي الوفيات إلى 185، منذ أن تفشى الفيروس في البلاد.

كما أفادت وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات الإجمالي بفيروس (كورونا) في المغرب إلى 5661، بعد تسجيل 113 إصابة جديدة.


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