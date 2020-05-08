زلزال شدته 5.1 درجة يقتل شخصين ويصيب 22 آخرين في إيران





وقتل الفيروس 6486 شخصاً في إيران، وأصاب 103135 آخرين.



وأكد المسؤولون أنه لا يوجد نقص في الوقود بعدما هرع البعض إلى المحطات بعد الزلزال.





رام الله - دنيا الوطنلقي شخصان حتفهما، وأصيب 22 آخرون بعدما ضرب زلزال إيران شدته 5.1 درجة هز شمال إيران.وقتل الاثنان بعدما فرا من بيوتهم، ذعرا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).ووقعت عدة هزات ارتدادية خفيفة، لكن لم تحدث خسائر مادية كبيرة بسبب الزلزال الذي وقع بعد منتصف الليل على الحدود بين إقليمي طهران ومازندران.وحث المسؤولون الناس الذين أمضوا ليل الخميس في العراء على الحفاظ على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس (كورونا).