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مصادرة عقارات من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

مصادرة عقارات من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يتم في السودان، مصادرة عدد من قطع الأراضي الكبيرة والعقارات السكنية في العاصمة الخرطوم، من أقارب الرئيس المعزول عمر البشير.

يأتي ذلك وفق قرار أصدرته لجنة سودانية لمكافحة الفساد، بعدما خلصت التحقيقات إلى أنه تم الحصول عليها بشكل كبير بسبب العلاقات الأسرية.

وقالت لجنة إزالة التمكين إنها صادرت عقارات من صهر وأبناء وبنات إخوة البشير وكذلك من وزير سابق للدفاع كان حليفا مقربا من الرئيس السابق، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

ونقلت اللجنة ملكية الأراضي المصادرة التي بلغت مساحتها الإجمالية حوالي 92 ألف متر مربع إلى وزارة المالية.

وبشكل منفصل، حلت اللجنة أيضا مجالس إدارة شركة مطارات السودان القابضة وشركة مطار الخرطوم الدولي بسبب اتهامات بالفساد.

واللجنة مكلفة من النائب العام بتفكيك النظام الذي بناه البشير، وذلك بعد الإطاحة به في أبريل نيسان من العام الماضي.

وتشرف اللجنة على تحقيقات في جرائم تتعلق بالمال العام والفساد من جانب الرئيس السابق وأفراد عائلته ونظامه القديم.

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