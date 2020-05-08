حماس: تصريحات فريدمان استمرار لمنطق تزييف الحقائق وتماهى مع رؤية "اليمين الصهيوني"

ديفيد فريدمان في مؤتمر ايباك - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة إن تصريحات السفير الأمريكي في إسرئيل، ديفيد فريدمان، عن أحقية الاحتلال في مدينة الخليل وضم مستوطنات الضفة، هي تصريحات وقحة، وعدوان أمريكي مباشر على حقوق شعبنا الفلسطيني.



وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه التصريحات استمرار لمنطق تزييف الحقائق، وتزوير الوقائع الذي تمارسه إدارة ترمب، وهي تتماهى مع رؤية "اليمين الصهيوني".



وقالت: إن شعبنا الفلسطيني هو صاحب الأرض والحق والتاريخ، وسيواصل نضاله المشروع حتى طرد المحتل من كامل أرضه الفلسطينية، ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس.