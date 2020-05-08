الاحتلال يرفض استئناف هيئة الأسرى ويحكم على الأسير قنديل بالسجن ثلاث سنوات

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الجمعة، أن "محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع" رفضت الاستئناف المقدم من قبل هيئة الأسرى ضد الحكم الصادر بحق الأسير صبري قنديل (58 عاماً) من مدينة غزة.



ولفتت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه خلال جلسة النظر بالطلب المقدم من قبل الهيئة، أبقت المحكمة على القرار الذي صدر سابقاً بحق الأسير قنديل بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات، مع تخفيض قيمة الغرامة المالية المفروضة بحقه لـ 75 ألف شيكل.



يذكر بأن الأسير قنديل معتقل منذ عام 2018 وهو أب لستة أبناء.