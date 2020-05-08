(والا): فشل صفقة التبادل سيؤدي لتصعيد والسنوار ينوي القيام بعدة خطوات ضد إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (والا) الإسرائيلي اليوم الجمعة: إن الضغط في غزة يتزايد، فيما تشير التقديرات إلى أن فشل إحراز تقدم في صفقة تبادل أسرى ومفقودين مع حماس سيؤدي إلى تصعيد أمني.
قال موقع (والا) الإسرائيلي اليوم الجمعة: إن الضغط في غزة يتزايد، فيما تشير التقديرات إلى أن فشل إحراز تقدم في صفقة تبادل أسرى ومفقودين مع حماس سيؤدي إلى تصعيد أمني.
وأضاف الموقع أن هذه الفترة حساسة في الجانب الفلسطيني، لذلك إذا لم تنضج الخطوة، فقد تمهد الطريق فعليا لتصعيد.
في السياق، نقل (والا) عن مصادر عسكرية تأكيدها بأن هناك تقديرات بأن رئيس حركة حماس بقطاع غزة، يحيى السنوار، ينوي القيام بعدة خطوات ضد إسرائيل.
وأضاف: أن باستطاعة السنوار فعلا القيام بذلك لعدة أسباب أهمها الجمود الحاصل في عملية الترتيب، والتدهور في الوضع الاقتصادي في غزة، والخشية من فقد السيطرة ضد تفشي وباء (كورونا).
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