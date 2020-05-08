(والا): فشل صفقة التبادل سيؤدي لتصعيد والسنوار ينوي القيام بعدة خطوات ضد إسرائيل

في السياق، نقل (والا) عن مصادر عسكرية تأكيدها بأن هناك تقديرات بأن رئيس حركة حماس بقطاع غزة، يحيى السنوار، ينوي القيام بعدة خطوات ضد إسرائيل.





وأضاف: أن باستطاعة السنوار فعلا القيام بذلك لعدة أسباب أهمها الجمود الحاصل في عملية الترتيب، والتدهور في الوضع الاقتصادي في غزة، والخشية من فقد السيطرة ضد تفشي وباء (كورونا).