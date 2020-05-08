الشيخ: رسالة سعدات للرئيس حملت مواقف رائعة وأعطت قراراً لبدء حوار ثنائي

يشار إلى أن خلافات كبيرة نشبت الفترة الأخيرة بين القيادة الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على خلفية عدم التزام منظمة التحرير بدفع مخصصات مالية لـ "الشعبية".





وشن قادة في "الشعبية" هجوماً كبيراً على الرئيس عباس، بسبب هذا الموضوع.

رام الله - دنيا الوطنقال اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ إن رسالة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات للرئيس محمود عباس، أعطت الرئيس قراراً بالبدء فوراً بحوار ثنائي.وقال الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "رسالة الأمين العام للجبهة الشعبية الأخ المناضل أحمد سعدات للسيد الرئيس حملت مواقف وطنية رائعة ولاقت الترحاب من السيد الرئيس واللجنة المركزية لفتح".وأضاف: "ذلك أعطى السيد الرئيس قراراً بالبدء فوراً بحوار ثنائي مسؤول وجاد بين أخوة الهدف والمصير الواحد".وكان سعدات وجه رسالة للرئيس عباس، من سجون الاحتلال، وقال إن المناخات في أوساط قيادة الجبهة جاهزة للتفاعل إيجابياً مع أي حوار ثنائي جدي يؤسس ليس فقط لتجاوز مشكلة المستحقات التي نراها صغيرة قياساً بالاستحقاقات والتحديات التي تواجه شعبنا وقضايانا الوطنية.