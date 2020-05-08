قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات بعد حرق آلية عسكرية في أبوديس

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة حملة مداهمات عنيفة في بلدة أبو ديس شرق القدس، بحثا عن الشبان الذين أحرقوا جيباً عسكرياً إسرائيلياً بعد استهدافه بالزجاجات الحارقة.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انتشرت في محيط جامعة أبوديس واقتحمت مطعماً وفتشوه بعد أن خلعوا الأبواب، وصادروا جهاز كمبيوتر وأجهزة تسجيل كاميرات المراقبة في محاولة للوصول الى منفذي عملية استهداف الجيب العسكري، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وتمكن شبان من البلدة في ساعة مبكرة من فجر اليوم من إحراق مركبة عسكرية للاحتلال بعد استهدافها بزجاجات حارقة بشكل مباشر قرب جدار الفصل العنصري.