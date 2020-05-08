المطران حنا: من العار تعامل البنوك مع الأسرى المحررين بهذا الأسلوب غير الإنساني





وشدد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أنه لا يجوز الرضوخ للضغوطات والإملاءات الآتية من الخارج والهادفة للنيل من عزيمة وإرادة ومعنويات شعبنا.



وقال: إنه من العار أن تتعامل بعض البنوك الفلسطينية مع الأسرى المحررين بهذه الطريقة وهم الذين أفنوا حياتهم في الدفاع عن أعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث.







وتابع: أن رضوخ بعض البنوك الفلسطينية للضغوطات الإسرائيلية والأمريكية إنما شكل صدمة لشعبنا الفلسطيني ونتمنى من هذه البنوك أن تراجع حساباتها فوقف رواتب الأسرى المحررين عمل غير أخلاقي وغير إنساني إضافة إلى كونه لا ينسجم والمصلحة الوطنية والتضحيات الجسام التي قدمها أسرانا الأبطال.

وأعرب المطران حنا عن أمنيته، أن نسمع قريباً عن تصحيح لهذا الخطأ الفادح الذي "كنا نتمنى أن لا يحدث وأن يتم الاعتذار لهؤلاء الأسرى المحررين وعائلاتهم وخاصة في هذه الحقبة حيث زمن (كورونا) الرديء والذي يعاني فيه أبناء شعبنا من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة".

وتساءل: أين هي القيم الإنسانية والأخلاقية والوطنية من قرارات من هذا النوع ؟ ولذلك فإننا نتمنى بأن يتم تصحيح هذا الاعوجاج وهذا الخلل بأسرع ما يمكن. وأضاف المطران حنا: "نتمنى من البنوك الفلسطينية أن تصحح هذا الخطأ الفادح وأن تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وأن تتعامل بإنسانية واحترام مع هؤلاء الأبطال الذين وجب احتضانهم ومساعدتهم والوقوف إلى جانبهم وخاصة في هذه الظروف العصيبة وليس الرضوخ للإملاءات المعادية لشعبنا الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنطالب المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، البنوك الفلسطينية التي أوقفت صرف رواتب الأسرى المحررين بضرورة أن تعيد النظر في قراراتها المجحفة وذلك لاعتبارات إنسانية بالدرجة الأولى.